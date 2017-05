Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist fester in die neue Woche gestartet. Nachdem der Leitindex SMI in der Vorwoche um gut ein Prozent nachgegeben hatte, stieg er am Montag zunächst mit leichten Avancen in den Handel und baute diese mit Blick auf die freundliche Tendenz an der Wall Street bis Börsenschluss aus. Kräftige Unterstützung erhielt der Schweizer Markt von den Index-Schwergewichten Nestlé und Novartis, während die Titel des Chemiekonzerns Clariant und des Zementriesen LafargeHolcim nach News deutlich in die Höhe geklettert sind.

Mit der positiven Entwicklung knüpfte die Schweizer Börse zwar an die Erholung vom Freitag an, das Geschehen sei aber insgesamt weiterhin eher von Vorsicht geprägt, hiess es im Handel. Die Politik des US-Präsidenten Donald Trump und die Sorge vor einer Amtsenthebung seien unter Anlegern nach wie vor präsent. Sie fürchten, dass den Finanzmärkten weitere unruhige Wochen bevorstehen. Auch die jüngste Schwäche des US-Dollar bereite den Anlegern eher etwas Bauchweh, da sie die Exportwirtschaft der Eurozone - und auch der Schweiz - belasten könnte.

Bis Börsenschluss gewann der Swiss Market Index (SMI) 0,69% auf 9'084,78 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, stieg um 0,65% auf 1'429,38 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,69% auf 10'308,69 Zähler. Von den 30 wichtigsten Titeln standen am Ende ...

