Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der immer weiter steigende Euro ist zum Wochenbeginn zur Bremse für den deutschen Aktienmarkt geworden. Die Gemeinschaftswährung stieg zum Dollar in der Spitze bis auf 1,1265 und somit auf den höchsten Kurs seit dem 9. November. In den vergangenen sieben Handelstagen hat der Euro um 4 US-Cent zugelegt. Das schmälert die Exportchancen deutscher Großkonzerne und ließ den DAX um 0,2 Prozent auf 12.619 Punkte leicht nachgeben.

"Der Deutsche Aktienindex leidet zunehmend unter dem stärkeren Euro", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Devisenhändler führten als Gründe für die Euro-Käufe zum Einen optimistische Aussagen der Bundesbank zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal an. Zum Anderen verwiesen sie auf eine Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel, die laut der Nachrichtenagentur Bloomberg den Euro als "zu schwach" bezeichnet hat.

Schwächere Kurse zeigten denn auch die Aktien von Exporteuren wie BASF, BMW, Daimler, Linde, Merck, Siemens, Thyssenkrupp und Volkswagen. Allerdings hielten sich die Abschläge in Grenzen. Gesucht waren dagegen erneut RWE und Innogy, die um jeweils mehr als 2 Prozent zulegten. Hier hält sich am Markt hartnäckig die Spekulation, RWE könne ihre Anteile an Innogy an den französischen Stromerzeuger Engie verkaufen und sich gleichzeitig an Engie beteiligen.

Abstufung belastet Chip-Aktien

Infineon gaben um 1 Prozent nach und Dialog Semiconductor um 4,3 Prozent. Laut Händlern hat der Broker Kepler die europäische Halbleiterbranche von "Übergewichten" auf "Neutral" gesenkt. Kepler begründe die Abstufung damit, die Aktien seien mittlerweile hoch bewertet und in den Portfolios der Investoren stark vertreten.

Deutsche Telekom profitierten von einer Hochstufung auf "Conviction Buy" durch Goldman Sachs und verteuerten sich um 1,4 Prozent. Die Deutsche Telekom wachse überdurchschnittlich stark und verfüge mit der Tochter T-Mobile US über strategische Optionen, argumentieren die Analysten. Auch T-Mobile US stuften sie auf "Conviction Buy" hoch.

Aktien von Borussia Dortmund stiegen um 4,5 Prozent auf den höchsten Kurs seit fast 16 Jahren. Die Papiere profitierten davon, dass sich das Team am Wochenende direkt für die Champions League qualifiziert hat. Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im ersten Quartal den operativen Gewinn stärker gesteigert als den Umsatz, ist also profitabler geworden. Der Kurs legte um 2,6 Prozent zu.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,3 (Vortag: 122,0 ) Millionen Aktien im Wert von rund 2,82 (Vortag: 4,26) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.619,46 -0,15% +9,92% DAX-Future 12.611,50 -0,19% +10,19% XDAX 12.615,85 -0,13% +10,21% MDAX 24.968,47 -0,23% +12,53% TecDAX 2.221,50 -0,00% +22,62% SDAX 10.886,32 +0,22% +14,36% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,91 -41 ===

May 22, 2017 11:56 ET (15:56 GMT)

