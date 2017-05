Wichtige Hürden vor der Auszahlung frischer Kredite an Griechenland sind bereits genommen. Aber ein alter Streit holt die Unterhändler immer wieder ein: Soll das Land Schuldenerleichterungen erhalten?

Deutschland sieht gute Chancen für frische Kredite an das überschuldete Griechenland. "Ich hoffe, dass wir heute zu einer Lösung kommen, die politisch die Sache abschließt", sagte Finanzminister Wolfgang Schäuble am Montag vor Beratungen der Euro-Finanzminister in Brüssel. Doch überschattete erneut der Streit über Schuldenerleichterungen das zähe Ringen um einen Durchbruch. Auch die Bundesregierung ist sich darüber nicht einig.

Es geht um die nächste Tranche aus dem bereits 2015 aufgelegten Hilfsprogramm für Griechenland. Das Parlament in Athen hatte zuletzt auf Drängen seiner Gläubiger weitere Sparprogramme für die Jahre 2019 und 2020 beschlossen, um den Weg für die Auszahlung frei zu machen. Die Euro-Finanzminister müssen formell bestätigen, dass die Reformen ausreichen. Die EU-Kommission hält das für gegeben.

Zweite Bedingung ist für Deutschland, dass der Internationale Währungsfonds sich an dem Hilfsprogramm beteiligt, das bisher nur von den europäischen Partnern ...

