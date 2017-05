Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Keine einheitliche Tendenz haben Europas Börsen am Montag gefunden. Mit dem Ende der Saison der Quartalsberichte fällt ein Kurstreiber weg. Stattdessen avanciert der starke Euro allmählich zur Kursbremse. Der DAX gab um 0,2 Prozent auf 12.619 Punkte leicht nach und auch der Euro-Stoxx-50 verlor 0,3 Prozent auf 3.577 Punkte. An den Nicht-Euro-Börsen In London und Zürich ging es dagegen mit den Leitindizes leicht aufwärts.

Der Euro stieg am Nachmittag in der Spitze bis auf 1,1265 Dollar, den höchsten Kurs seit dem 9. November. Am Abend werden 1,1236 Dollar für den Euro gezahlt. Die Bundesbank rechnet auch im zweiten Quartal mit einem kräftigen Wachstum, gestützt sowohl von den Investitionen der Unternehmen als auch vom Konsum. Gleichzeitig könne die Fiskalpolitik der US-Regierung die Inflation im Euroraum anheizen. Händler begründeten die Euro-Käufe aber auch mit der Aussage von Kanzlerin Angela Merkel, die Gemeinschaftswährung sei "zu schwach".

Auch das politische Chaos in Washington dürfte bei Investoren unverändert für Vorsicht sorgen. "Die Märkte werden zunehmend nervöser über die 'Russland-Connection' des Trump-Lagers", sagte Annette Pacl-Schneeweis von der BHF-Bank. Aus Sicht der Kapitalmärkte wichtige Reformprogramme der "Trumponomics", vor allem die Senkung der Unternehmenssteuern, könnten sich immer mehr verzögern.

Fusion treibt Clariant an - UCB leiden unter Nebenwirkungen

In Zürich stiegen die Aktien des Spezialchemiekonzerns Clariant um 3,5 Prozent nach oben. Die Schweizer wollen sich mit dem amerikanischen Rivalen Huntsman zusammenschließen. Das neue Unternehmen soll unter dem Namen Huntsmanclariant firmieren und hätte einen Unternehmenswert von rund 20 Milliarden US-Dollar. "Die Fusions-Party im Chemiesektor geht in eine neue Runde", sagte ein Händler.

In Brüssel brach der Kurs des Pharmaproduzenten UCB um 18 Prozent ein, nachdem eine Studie zu einem Medikament gegen Osteoporose schwere Nebenwirkungen zutage gefördert hatte. UCB entwickelt das Mittel gemeinsam mit dem US-Unternehmen Amgen, deren Kurs an der Nasdaq mit gut 2 Prozent bislang nur verhalten nachgibt. Der Kurseinbruch der UCB-Aktie drückte auch den Leitindex der Brüsseler Börse um 1,4 Prozent nach unten.

RWE legten um 2,4 Prozent zu und die Papiere der Tochter Innogy um 2,1 Prozent. Sie setzten damit die Kursgewinne vom Freitag fort. Hier sorgt nach wie vor die Erwartung für Aktienkäufe, dass RWE den Anteil an Innogy an den französischen Stromerzeuger Engie verkaufen könnte und sich im Gegenzug an Engie beteiligt.

Abstufung belastet Chip-Werte - Dividenden belasten in Mailand

Bei Europas Halbleiteraktien reichten die Kursverluste von Infineon, Dialog Semiconductor, STMicroelectronics und ASML von 1 bis 4,3 Prozent. Die Verkäufe führten Händler auf eine Abstufung des Sektors von "Übergewichten" auf "Neutral" durch Kepler zurück. Der Broker begründe die Abstufung damit, die Aktien seien mittlerweile hoch bewertet und in den Portfolios der Investoren stark vertreten.

Eine Kaufempfehlung für Deutsche Telekom und deren Tochter T-Mobile US durch Goldman Sachs ließ die Aktien von Deutsche Telekom um 1,4 Prozent zulegen und T-Mobile US um 0,6 Prozent.

Der Mailänder Leitindex FTSE MIB 40 verlor 1,2 Prozent. Der Verlust war vor allem den Dividendenabschlägen bei Intesa Sanpaolo und Generali geschuldet. Deren Aktien schlossen wegen der Dividendenzahlung um 4,1 bzw. 3,4 Prozent niedriger. Der Versicherer Generali schüttet 0,80 Euro je Aktie aus und die Bank Intesa Sanpaolo 0,18 Euro. Beide Aktien sind in dem Index zusammen mit rund 20 Prozent gewichtet.

Der Zementkonzern Lafargeholcim hat Jan Jenisch, bislang Chef des schweizerischen Spezialchemiekonzerns Sika, zum neuen CEO ernannt. "Jenisch ist ein bewährter Manager, der auch mit dem Bausektor vertraut ist", sagen die Analysten von Bryan Garnier. Lafargeholcim zogen um 6,3 Prozent an.

Die direkte Qualifikation von Borussia Dortmund für die Champions League ließ den Aktienkurs um 4,5 Prozent steigen auf den höchsten Stand seit fast 16 Jahren. Der Kabelnetzbetreiber Tele Columbus hat im ersten Quartal den operativen Gewinn überproportional zum Umsatz gesteigert. Die Aktie legte um 2,6 Prozent zu.

Sehr positiv wird an der Börse bewertet, dass der niederländische Versicherer Aegon einen Teil seines US-Geschäfts verkauft und so das Eigenkapital deutlich stärkt. Die Aktie stieg um 6,5 Prozent.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.576,53 -10,48 -0,3% +8,7% Stoxx-50 3.232,29 -3,63 -0,1% +7,4% Stoxx-600 391,14 -0,37 -0,1% +8,2% XETRA-DAX 12.619,46 -19,23 -0,2% +9,9% FTSE-100 London 7.496,23 +25,52 +0,3% +5,0% CAC-40 Paris 5.322,88 -1,51 -0,0% +9,5% AEX Amsterdam 527,85 +0,94 +0,2% +9,3% ATHEX-20 Athen 2.094,65 +15,20 +0,7% +20,3% BEL-20 Bruessel 3.895,83 -53,61 -1,4% +8,0% BUX Budapest 34.875,75 +39,95 +0,1% +9,0% OMXH-25 Helsinki 3.976,13 +2,87 +0,1% +8,0% ISE NAT. 30 Istanbul 118.637,53 +1561,73 +1,3% +24,2% OMXC-20 Kopenhagen 988,02 +6,84 +0,7% +11,8% PSI 20 Lissabon 5.176,73 +1,29 +0,0% +10,7% IBEX-35 Madrid 10.793,40 -42,00 -0,4% +15,4% FTSE-MIB Mailand 21.318,58 -248,94 -1,2% +10,8% RTS Moskau 1.083,58 -4,17 -0,4% -6,0% OBX Oslo 652,57 +0,35 +0,1% +5,6% PX-GLOB Prag 1.334,21 -1,70 -0,1% +11,3% OMXS-30 Stockholm 1.629,21 +0,01 +0,0% +7,4% WIG-20 Warschau 2.343,13 +14,43 +0,6% +20,3% ATX Wien 3.193,58 +32,13 +1,0% +22,0% SMI Zuerich 9.084,78 +62,27 +0,7% +10,5% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.27 Uhr Fr, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1236 +0,42% 1,1189 1,1196 +6,8% EUR/JPY 124,84 +0,17% 124,63 124,70 +1,6% EUR/CHF 1,0937 +0,27% 1,0908 1,0917 +2,1% EUR/GBP 0,8639 +0,28% 0,8615 1,1639 +1,4% USD/JPY 111,10 -0,24% 111,37 111,36 -5,0% GBP/USD 1,3006 +0,13% 1,2989 1,3032 +5,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,53 50,33 +0,4% 0,20 -10,6% Brent/ICE 53,89 53,61 +0,5% 0,28 -8,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.260,57 1.255,50 +0,4% +5,07 +9,5% Silber (Spot) 17,17 16,86 +1,9% +0,31 +7,8% Platin (Spot) 943,50 939,81 +0,4% +3,69 +4,4% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,3% +0,01 +2,8% ===

