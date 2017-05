BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - An Osteuropas Aktienmärkten ist es mit den Kursen am Montag vor allem in Warschau nach oben gegangen. In Prag und Moskau hingegen trübte sich die Stimmung etwas ein. Die Anleger verfolgten derweil aufmerksam die erste Auslandsreise von US-Präsident Donald Trump in den Nahen Osten.

Der Warschauer Wig-30 legte um 0,60 Prozent auf 2687,97 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig gewann 0,47 Prozent auf 61 024,86 Punkte.

Bei hohem Volumen gesucht waren Aktien der PKO Bank und zogen um 2,60 Prozent auf 35,45 Zloty an. Noch größere Gewinne verbuchten im Wig-30 die Papiere des Spieleherstellers CD Projekt mit plus 4,09 Prozent auf 68,90 Zloty und des Energieversorgers Enea mit plus 3,13 Prozent auf 11,55 Euro. Die größten Verlierer im Wig-30 waren Alior Bank mit einem Minus von 2,31 Prozent auf 70,51 Zloty.

Der ungarische Leitindex Bux legte um 0,11 Prozent auf 34 875,75 Punkte zu. Die meisten Schwergewichte bewegten sich nur wenig. Lediglich Magyar Telekom verzeichneten ein größeres Plus von 1,08 Prozent auf 469 Forint. Aktien der OTP Bank mit plus 0,15 Prozent auf 8918 Forint und des Ölkonzerns MOL mit plus 0,09 Prozent auf 22 350 Forint gehörten zu den weiteren Gewinnern.

Der tschechische Leitindex PX gab um 0,31 Prozent auf 1016,96 Punkte nach. Größere Verluste gab es in Prag zu Wochenbeginn vor allem bei den Finanzwerten. Aktien der Komercni Banka etwa fielen bei hohem Volumen um 0,98 Prozent auf 940,70 Kronen. Gegen den Trend stark gesucht waren Aktien des Stromerzeugers CEZ und legten bei hohen Umsätzen um 0,87 Prozent auf 451,30 Kronen zu.

Der Moskauer RTS-Interfax-Index fiel um 0,38 Prozent auf 1083,58 Punkte./mik/APA/la/she

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

AXC0228 2017-05-22/18:43