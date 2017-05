Unterföhring (ots) - Das Duell der Kanzlerkandidaten gehört seit 2002 zur Vorwahlberichterstattung im deutschen Fernsehen. Ein Duell ist ein Duell, also die direkte Auseinandersetzung zwischen zwei Kontrahenten. Es soll auch dieses Jahr mit den Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD durchgeführt und am 3. September 2017 ab 20:15 Uhr von ARD, RTL, SAT.1 und ZDF übertragen werden.



Wie bereits im April angekündigt wird es in SAT.1 auch eine Wahlsendung mit den Parteien geben, die laut Umfragen eine realistische Chance auf den Einzug in den Deutschen Bundestag haben. In der Woche vor dem großen "TV-Duell" der beiden Kanzlerkandidaten von CDU/CSU und SPD lädt Claus Strunz am Mittwoch, 30. August 2017, die Spitzenvertreter der Grünen, der Linken, der FDP und der AfD zum verbalen Schlagabtausch ein. In dieser Sendung stehen auch die Positionen der aktuell regierenden Parteien CDU/CSU und SPD zur Debatte.



Pressekontakte:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-7296 Email: Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2