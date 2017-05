Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.576,53 -0,29% +8,69% Stoxx50 3.232,29 -0,11% +7,37% DAX 12.619,46 -0,15% +9,92% FTSE 7.496,23 +0,34% +4,95% CAC 5.322,88 -0,03% +9,47% DJIA 20.899,21 +0,45% +5,75% S&P-500 2.393,48 +0,49% +6,91% Nasdaq-Comp. 6.126,79 +0,71% +13,81% Nasdaq-100 5.693,46 +0,74% +17,06% Nikkei-225 19.678,28 +0,45% +2,95% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 160,93 -39

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,69 50,33 +0,7% 0,36 -10,3% Brent/ICE 53,74 53,61 +0,2% 0,13 -8,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.259,82 1.255,50 +0,3% +4,32 +9,4% Silber (Spot) 17,16 16,86 +1,8% +0,30 +7,8% Platin (Spot) 942,25 939,81 +0,3% +2,44 +4,3% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,3% +0,01 +2,9%

FINANZMARKT USA

Die US-Börsen knüpfen zu Beginn der neuen Woche an die Gewinne vom Freitag an. Die Aufregung über die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump und seine Russland-Kontakte hat sich vorerst etwas gelegt. Überdies sorgt Trumps Nahost-Tour für Fantasie: Im Blick stehen Rüstungswerte mit der Hoffnung auf eine saudische Auftragsflut. Boeing steigen um 1,3 Prozent und Lockheed Martin um 2,1 Prozent. Unter den Einzelwerten geben Huntsman anfängliche Gewinne ab und verlieren 0,3 Prozent. Das US-Chemieunternehmen will sich mit der schweizerischen Clariant zusammenschließen. Das negative Ergebnis einer Medikamentenstudie setzt die Aktien von Amgen unter Druck; sie verlieren 2,1 Prozent. Nutznießer ist die Aktie von Radius Health, die um gut 8 Prozent nach oben springt. Das Medikament Tymlos des Unternehmens wurde kürzlich in den USA zur Behandlung von Osteoporose zugelassen. Bei Ford (+1,5 Prozent) gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Der Automobilkonzern ersetzt CEO Mark Fields durch den branchenfremden Jim Hackett.

Am Devisenmarkt legt der Euro zum Dollar zu. Einige Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, laut dem Bundeskanzlerin Angela Merkel den Euro als zu schwach bezeichnet hat. Andere Beobachter nennen die Wachstumsprognosen der Bundesbank als Auslöser der Euro-Aufwertung. Vom schwächeren Dollar profitiert wiederum der Goldpreis. Staatsanleihen sind dagegen nicht gefragt. Sinkende Kurse lassen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 1 Basispunkt auf 2,24 Prozent steigen. Der Ölpreis setzt seinen Anstieg fort. Er wird von der Hoffnung nach oben getragen, dass Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder die im November vereinbarten Förderdrosselungen um neun Monate verlängern.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Der festere Euro und fehlende Impulse bremsten die europäischen Börsen, die sich am Nachmittag dank eines positiven Handelsauftakts an der Wall Street von ihren Tiefs erholten. Halbleiteraktien litten unter einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux auf "Neutral" von "Overweight". Infineon, Dialog Semiconductor, STMicroelectronics und ASML verbuchten Abgaben von 1,0 bis 4,3 Prozent. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Clariant in der Schweiz um 3,5 Prozent. Das Unternehmen will mit dem US-Chemiekonzern Huntsman fusionieren. UCB brachen in Brüssel um 18 Prozent ein, nachdem eine Studie zu einem Medikament gegen Osteoporose schwere Nebenwirkungen zutage gefördert hatte. UCB entwickelt das Mittel gemeinsam mit dem US-Unternehmen Amgen, dessen Kurs aber nur vergleichsweise verhalten nachgab (siehe FINANZMARKT USA). RWE und die Papiere der Tochter Innogy legten um 2,4 und 2,1 Prozent zu. Hier stützte nach wie vor die Erwartung, dass RWE den Anteil an Innogy an den französischen Stromerzeuger Engie verkaufen könnte und sich im Gegenzug an Engie beteiligt. Dividendenabschläge drückten in Mailand Generali und Intesa Sanpaolo um 3,4 und 4,1 Prozent. Lafargeholcim hat Jan Jenisch, bislang Chef des schweizerischen Spezialchemiekonzerns Sika, zum neuen CEO ernannt. "Jenisch ist ein bewährter Manager, der auch mit dem Bausektor vertraut ist", sagen die Analysten von Bryan Garnier. Lafargeholcim stiegen um 6,3 Prozent. Positiv wurde an der Börse bewertet, dass der niederländische Versicherer Aegon einen Teil seines US-Geschäfts verkauft und so das Eigenkapital stärkt. Die Aktie stieg um 6,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8.27 Uhr Fr, 17.26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1231 +0,37% 1,1189 1,1196 +6,8% EUR/JPY 124,87 +0,19% 124,63 124,70 +1,6% EUR/CHF 1,0934 +0,24% 1,0908 1,0917 +2,1% EUR/GBP 0,8635 +0,23% 0,8615 1,1639 +1,3% USD/JPY 111,18 -0,17% 111,37 111,36 -4,9% GBP/USD 1,3006 +0,13% 1,2989 1,3032 +5,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Dank guter Vorgaben von der Wall Street gingen die ostasiatischen Aktienmärkte freundlich in die neue WocheDer positiven Grundstimmung tat ein neuerlicher Raketenabschuss Nordkoreas ebensowenig Abbruch wie etwas hinter den Erwartungen gebliebene Exporte Japans. Die innenpolitischen Querelen um US-Präsident Donald Trump in den USA seien etwas in den Hintergrund gerückt, zumal sich dieser auf seiner ersten Auslandsreise befinde, hieß es. Für Zuversicht sorgten auch weiter anziehende Ölpreise. Sie profitierten davon, dass sich der saudische Ölminister überzeugt davon geäußert hatte, dass die Opec bei ihrer Sitzung am Donnerstag die Förderdrosselung um neun Monate verlängern wird. Schwergewichte wie Tencent oder Cathay Pacific gewannen in Hongkong 2,4 bzw 1,9 Prozent. Letztere erhielten Auftrieb von der Ankündigung, durch den Abbau von 600 Stellen die Kosten zu senken. Papiere aus dem Immobiliensektor in Hongkong litten Teilnehmern zufolge unter neuen regulatorischern Maßnahmen mit dem Ziel, eine Überhitzung des Sektors zu vermeiden. Auf die Stimmung in Schanghai drückte, dass die Behörden dem Broker Sealand Securities (-5,6 Prozent) bestimmte Geschäfte untersagt haben wegen angeblicher vorgetäuschter Anleihegeschäfte. Softbank profitierten in Tokio davon, dass die Softbank-Gruppe und der Staatsfonds von Saudi-Arabien einen bereits angekündigten 100 Milliarden US-Dollar schweren Technologiefonds nun offiziell ins Leben gerufen haben. Unter weiteren Einzelwerten verloren WH Group in Hongkong 0,9 Prozent nach dem Ausstieg eines Großaktionärs bei dem weltweit größten Produzenten von Schweinefleisch. Chinesische Ölaktien profitierten neben dem steigenden Ölpreis davon, dass China zu mehr privaten Investitionen in den Sektor aufgerufen hat. Laut Nomura-Analyst Gordon Kwan ist das sehr positiv, weil es das Ausgabengebaren bei den betreffenden Unternehmen disziplinieren dürfte und letztlich für eine höhere Profitabilität sorgen dürfte. Petrochina, Sinopec und Cnooc gewannen bis zu 1,5 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler will Belegschaft in Batterieproduktion massiv erhöhen

Angesichts des Trends zur Elektromobilität verstärkt der Autokonzern Daimler seine Anstrengungen im Bereich Batterieproduktion. In den nächsten Jahren soll die Anzahl der Mitarbeiter in der Fertigung von Lithium-Ionen Batterien massiv erhöht werden. Die Tochter Accumotive werde bis Ende der Dekade über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen und damit mehr als doppelt so viele wie nach heutigem Stand, teilte Daimler mit.

China genehmigt Elektroautoproduktion von VW und Partner JAC

Chinas Regierung hat ein Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und dem chinesischen Unternehmen JAC zur Produktion von Elektroautos genehmigt. Das teilte JAC mit. Das Joint Venture soll demnach pro Jahr 100.000 E-Autos bauen.

Flixbus übernimmt Fernbussparte Hellö der österreichischen Bahn

Der Fernbusanbieter Flixbus übernimmt die Fernbussparte Hellö der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Wie die beiden Unternehmen mitteilten, fahren die Hellö-Fernbusse bis Ende Juli zunächst normal weiter, ab August sollen die bestehenden Linien in das europäische Flixbus-Netz integriert werden. Zugleich will Flixbus das bestehende Fernbusnetz um neue Verbindungen und mehr Ziele erweitern.

Arconic kurz vor Einigung mit Elliott über Board-Sitze - Kreise

Der US-Zulieferer der Auto- und Luftfahrtindustrie Arconic steht offenbar kurz vor einer Einigung mit dem aktivistischen Hedgefonds Elliott über einen Einzug von Elliott-Vertretern in den Board. Damit könnte der seit fünf Monaten währende Machtkampf kurz vor Wahl der neuen Gremiumsmitglieder beendet werden. Eine Einigung könne bereits am Montag bekanntgeben werden, sagten mit der Sache vertraute Personen.

Ford ernennt James Hackett zum neuen CEO

Führungswechsel bei Ford: Wie der US-Autobauer mitteilte, hat er James Hackett zum neuen CEO ernannt. Dieser löst Mark Fields ab, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Das Wall Street Journal hatte zuvor aus Kreisen über die Personalie berichtet.

Freundlicher Grammer-Großaktionär stockt Anteile auf

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 22, 2017 12:22 ET (16:22 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.