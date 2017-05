Minden (ots) -



Die WAGO-Gruppe setzt einen klaren strategischen Fokus auf die digitale Transformation und treibt dieses Thema mit einem eigenen Ressort voran. Chief Marketing Officer Christian Sallach wird in der neu geschaffenen Position des "Chief Digital Officer" die Digitalisierung der WAGO-Gruppe verantworten und ist darüber hinaus weiterhin als CMO für alle globalen Marketing- und Online-Aktivitäten des Unternehmens verantwortlich.



Im neuen "Digital Transformation Office" werden alle Digitalthemen des Unternehmens strategisch gebündelt und vorangetrieben. Hierbei steht die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Services im Vordergrund. "Die fortschreitende Digitalisierung von Geschäftsbeziehungen bietet für WAGO und unsere Kunden und Partner unzählige Chancen. Darum stellen wir heute die Weichen für gemeinsamen zukünftigen Erfolg und Wachstum. Das betrifft sowohl unsere Prozesse als auch alle Marketing- und Sales-Aktivitäten und nicht zuletzt unsere Produkte und Services. Unser Focus ist hierbei, unsere Kunden immer maximal zu unterstützen und optimale Zugänge und Erlebnisse anzubieten", erklärt Christian Sallach, der 2015 das neu geschaffene Geschäftsleitungsressort Marketing bei WAGO übernommen hat.



Über WAGO



Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG ist ein in dritter Generation unabhängig am Markt operierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Minden/Westfalen und zählt zu den international richtungweisenden Anbietern elektrischer Verbindungs- und Automatisierungstechnik. Im Bereich der Federklemmtechnik ist WAGO Weltmarktführer. WAGO beschäftigt weltweit mehr als 7.500 Mitarbeiter, davon über 3.500 in Deutschland. Der Umsatz betrug zuletzt 766 Millionen Euro.



