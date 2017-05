Mannheimer Morgen über die Risiken der Wirtschafts-entwicklung Überschrift: Gefährlicher Aufschwung Wenn das Geschäft brummt, wie derzeit in der Region, dann haben die Unternehmen alle Hände voll zu tun, hereinkommende Aufträge abzuarbeiten. Was beim dann häufig stressigen Tagesgeschäft auf der Strecke bleibt, ist der Blick in die Zukunft. Innovationsbemühungen im eigenen Haus werden vernachlässigt, technologische Entwicklungen in ganzen Branchen, etwa die Digitalisierung, nur beiläufig zur Kenntnis oder nicht so ernst genommen. Es läuft ja, wie der Alltag zeigt. Das macht einen Aufschwung gefährlich. Für die Zukunft sollte immer Platz sein in den Unternehmensplanungen. Falls nicht, rächt sich das spätestens im nächsten Abschwung. Vorsorge ist auch auf einem anderen Feld vonnöten. Als großes Risiko für die kommende wirtschaftliche Entwicklung nennen Unternehmen in den jüngsten Umfragen der Industrie- und Handelskammern den Fachkräftemangel. Auch hier können sie Abhilfe schaffen: einfach selbst ausbilden. Klar muss in Innovationen und Ausbildung erst einmal investiert werden. Am Geld dürfte es nicht scheitern, viele Unternehmen verdienen schließlich gut am Aufschwung, der nun schon einige Jahre anhält. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== Mannheimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktionssekretariat Andrea R. Marx Dudenstr. 12-26, 68167 Mannheim Tel: +49 621 392-1332 Fax: +49 621 392-1490 e-Mail: amarx@mamo.de Internet: http://www.morgenweb.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim - HRB 2664 Dr. Björn Jansen - Sprecher der Geschäftsführung Dr. Kai von Schilling - Geschäftsführer Markt Jost Bauer - Kaufmännischer Geschäftsführer ===============================================

