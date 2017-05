Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Index der Chicago-Fed deutet auf stärkeres Wachstum

Die Wirtschaftsaktivität in den USA hat sich im April verstärkt. Der Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) stieg auf einen Stand von plus 0,49, wie die Federal Reserve Bank of Chicago mitteilte. Für den März wurde der Indexstand auf plus 0,07 revidiert, nachdem zunächst ein Wert von minus 0,08 genannt worden war.

ISM: US-Einkaufsmanager weniger zuversichtlich gestimmt

Die Einkaufsmanager sowohl des Dienstleistungssektors als auch des verarbeitenden Gewerbes in den USA gehen nicht von einer stärkeren Dynamik des US-Wachstum im nächsten halben Jahr aus. Wie das Institute for Supply Management (ISM) in seinem halbjährlichen Wirtschaftsausblick mitteilt, beurteilen die befragten Unternehmen ihre Geschäftsaussichten für die zweite Jahreshälfte 2017 genauso wie oder pessimistischer als zuvor.

Fed/Kaplan sieht zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr

Der Präsident der Federal Reserve Bank von Dallas, Robert Kaplan, hält an seiner Projektion für die Zinserhöhungen in diesem Jahr fest. Er geht weiterhin davon aus, dass die Fed die Zinsen 2017 noch zwei Mal anheben wird.

Weidmann: Geldpolitik bei nachhaltig höherem Preisdruck normalisieren

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Geldpolitik nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Jens Weidmann normalisieren, wenn der binnenwirtschaftliche Preisdruck dauerhaft zunimmt. Bei einer Rede sagte Weidmann laut vorab verbreitetem Redetext: "Mit dem anhaltenden Wirtschaftsaufschwung und dem allmählichen Rückgang der Arbeitslosigkeit im Euroraum dürften auch die Löhne und damit der binnenwirtschaftliche Preisdruck zunehmen. Sollte sich diese Entwicklung nachhaltig fortsetzen, rückt auch die geldpolitische Normalisierung näher."

EZB: Eurosystem kauft in der Vorwoche etwas weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben ihre Käufe von Anleihen in der Woche zum 19. Mai 2017 leicht verringert. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 14,286 (Vorwoche: 14,798) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte.

SPD braucht für Renten- und Steuerkonzept noch Zeit

Die SPD kann ihre Wahlkampfvorschläge für ein neues Renten- und Steuerkonzept erst in ein paar Wochen vorlegen. Man wolle beide Konzepte "sehr sorgfältig rechnen", erklärte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley. Das Rentenkonzept werde eher fertig sein als das Steuerkonzept, sagte sie.

Grünen-Spitze in Schleswig-Holstein für Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP

Gut zwei Wochen nach der Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich die Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit CDU und FDP ausgesprochen. Sie wolle "die Partei dazu aufrufen, Regierungsverantwortung zu übernehmen und in Koalitionsverhandlungen einzutreten", sagte Heinold nach Angaben einer Sprecherin. CDU und FDP hatten sich bereits in der vergangenen Woche für Verhandlungen über ein sogenanntes Jamaika-Bündnis ausgesprochen.

Gabriel will schnellen Umbau der Eurozone

Außenminister Sigmar Gabriel hat für einen zügigen Umbau der Eurozone plädiert. Beim Besuch seines französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian forderte Gabriel eine Reform der Eurozone und nannte als Stichpunkte die Auflage eines Eurogruppen-Budgets sowie eine stärker koordinierte Finanz- und Wirtschaftspolitik.

Schäuble sieht Chance auf Einigung bei Griechenland-Hilfen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble setzt auf eine politische Einigung für die Auszahlung weiterer Mittel an Griechenland durch die Euro-Finanzminister noch am Montag. "Ich hoffe, dass wir heute zu einer Lösung kommen, die politisch die Sache abschließt", sagte der CDU-Politiker bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung mit seinen Amtskollegen.

EU-Unterhändler will Brexit-Gespräche ab 19. Juni beginnen

Die EU will die Verhandlungen über den EU-Austritt knapp zwei Wochen nach den britischen Parlamentswahlen beginnen. Er hoffe auf einen Start in der Woche ab dem 19. Juni, sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier. Die EU-Europaminister hatten zuvor abschließend sein Verhandlungsmandat beschlossen, womit die EU ihre Vorbereitungen für die Gespräche mit Blick auf den EU-Austritt Großbritanniens bis Ende März 2019 abgeschlossen hat.

Irak will Förderbremse nur um sechs Monate verlängern - Kreise

Der Irak ist zu einem Hindernis für die von der Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) angestrebten Verlängerung der Förderbremse um neun Monate geworden. Das Land sei nur bereit, eine Förderkürzung um sechs Monate zu unterstützen, sagten Vertreter des Kartells. Um die Differenzen auszuräumen, sei der saudi-arabische Energieminister Khalid al-Falih nach Bagdad geflogen.

Frankreichs Präsident Macron trifft russischen Amtskollegen Putin in Versailles

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfängt am kommenden Montag den russischen Staatschef Wladimir Putin. Das Treffen der beiden Präsidenten werde im Schloss von Versailles bei Paris stattfinden, kündigte Macrons Büro an. Der Kreml bestätigte Putins Besuch.

Russland hebt letzte Sanktionen gegen die Türkei auf

Russland hat die letzten Handelssanktionen aufgehoben, die nach dem Abschuss eines russischen Kampfflugzeugs gegen die Türkei verhängt worden waren. Ein entsprechendes Abkommen wurde am Rande des Gipfels der Schwarzmeer-Anrainerstaaten in Istanbul vom türkischen Vize-Regierungschef Mehmet Simsek und seinem russischen Kollegen Arkady Dworkowitsch unterzeichnet, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete.

Trump als erster amtierender US-Präsident an der Klagemauer

Als erster amtierender US-Präsident hat Donald Trump die Klagemauer in Jerusalem besucht. Der Präsident legte am Nachmittag seine Hand auf die Mauer und steckte gemäß der Tradition einen Zettel in die Spalten zwischen den Steinblöcken. Bei dem Besuch an der den Juden heiligen Gebetsstätte wurde er von keinem israelischen Politiker begleitet.

Türkei bestellt US-Botschafter wegen Ausschreitungen in Washington ein

Die Türkei hat den Botschafter der USA in Ankara wegen der Ausschreitungen beim Washington-Besuch von Präsident Recep Tayyip Erdogan einbestellt. Das Außenministerium erklärte, es wolle damit bei Botschafter John Bass gegen die "Sicherheitsmängel" bei dem Besuch vergangene Woche und gegen das "aggressive und unprofessionelle Verhalten" von US-Sicherheitskräften protestieren.

Iranischer Präsident kündigt weitere Raketentests "wenn notwendig" an

Irans Präsident Hassan Ruhani hat weitere Raketentests angekündigt, sollte dies "notwendig" sein. "Unsere Raketen dienen unserer Verteidigung und dem Frieden, sie dienen nicht dem Angriff", sagte der vergangene Woche im Amt bestätigte Ruhani. Sollte es die "technische Notwendigkeit" geben, Tests auszuführen, werde der Iran dies tun und "niemanden um Erlaubnis fragen".

