Brigitte Zypries reist quer durch die USA, um sich ein Bild von der Stimmung im Land zu machen. Gleichzeitig will die Bundeswirtschaftsministerin für den Freihandel trommeln. Eine schwierige Mission.

Boston, am Montagvormittag Ortszeit, Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries ist bei ihrem Lieblingsthema: Innovation, Start-ups, Zukunft. "Kann man den auch in Action sehen?" fragt sie beim Blick auf einen Roboter, der aussieht wie ein Gremlin aus einem 80er-Jahre-Horrorfilm. Sie kann, allerdings nur auf Video. Der Roboter soll zeigen, dass Menschen mit Maschinen Beziehungen eingehen können.

Der Besuch bei dem renommierten Forschungsinstitut Massachusetts Institute of Technology (MIT) bildet den Auftakt ihrer großen USA-Reise. Zypries trifft sich mit der Leiterin eines Forschungsprojektes mit Singapur und schaut sich an, was das MIT bei der Robotertechnik forscht. Obwohl es der einfachere und erfreulichere Teil ihres ersten Besuchs als Wirtschaftsministerin in den USA ist, spielt auch hier das Thema Donald Trump und seine Politik eine Rolle. Denn die Forschungsmetropole Boston ist bedroht durch Budgetkürzungen im Forschungsetat des Staates, insbesondere für Grundlagenforschung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...