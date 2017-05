Viele wollen es, aber keiner will dasselbe: die Steuern senken. Gut vier Monate vor der Bundestagswahl nimmt die Debatte über Steuerentlastungen in der kommenden Wahlperiode an Fahrt auf. Doch was sind die Stellschrauben in der Steuerpolitik - und wer sind die Gewinner und Verlierer, wenn man an ihnen dreht?

Den vollständigen Artikel lesen ...