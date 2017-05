Essen (ots) - Die Einbruchskriminalität in Deutschland ist längst zum internationalen Geschäft geworden. NRW als ein Land mit perfekter Verkehrs-Infrastruktur bleibt damit ein beliebtes Ziel für durchreisende Banden. Die Aufklärungsquoten sind läppisch, daran ändern auch die zart verbesserten Zahlen in der Statistik nichts.



Der Einblick, den die Münchener Polizei gestern in ihre aktuellen Ermittlungen gewährte, zeigt die monströsen Ausmaße dieser perfekt durchstrukturierten Kriminalität. Hunderte werden zu Einbrüchen in die deutschen Städte abkommandiert und betreut, falls man sie wider Erwarten schnappt. Besonders perfide ist der Einsatz von Mädchen, die offensichtlich schon sehr effektiv arbeiten aber noch unters Jugendstrafrecht fallen: Skrupellose Clanchefs rauben ihnen die Kindheit.



Vor einigen Wochen hat die Bundesregierung schärfere Strafen für Einbrecher beschlossen. Das ist gut gemeint und öffentlichkeitswirksam. Aber es wird nichts nützen: Internationale Banden lassen sich davon nicht abschrecken. Es hilft nur eine Polizei, die wir endlich personell und technisch besser ausrüsten. Damit sie ihren Job vernünftig erledigen kann.



