mTAB, ein führender, in den USA ansässiger Anbieter von Umfragendatenanalyse- und Visualisierungslösungen, gab heute die Expansion seiner globalen Funktionen bekannt. Durch die Akquisition von Gamma Associates in Großbritannien, der Einrichtung eines Büros in Japan und einer Partnerschaft mit Analytic Edge in China, wird mTAB den Kunden erweiterten In-Market-Support bieten.

"Es freut uns, unsere beiden Unternehmen zu verbinden und unserer Kundenbasis den globalen Support bieten zu können, den sie von uns erwarten", meinte Alex Gelman, CEO von mTAB. "Gammas Fokus auf Qualität und Kundenerfolg passt perfekt zu unseren Werten bei mTAB. Die Datenvisualisierungssoftware von Gamma, mTABView®, wird zu einem unserer Kernprodukte der mTAB-Plattform werden und im Mittelpunkt des Wachstums stehen.

Gamma war seit 1990 mTABs Partner in Europa. Die zwei Unternehmen werden unter Gelmans Führung voll integriert werden, sodass mTABs globale Kunden ein nahtloseres Kundenerlebnis geboten wird.

Außerdem gab mTAB heute eine bedeutende Expansion nach Asien bekannt. mTAB hat seit 1996 eng mit führenden japanischen Firmen zusammengearbeitet und die Einrichtung eines örtlichen Büros wird diese Beziehungen weiter stärken.

"Im Rahmen unserer globalen Geschäftserweiterung war die Einrichtung einer Geschäftseinheit in diesem wichtigen Markt eine natürliche Entscheidung für uns", erklärte Keiko Yoshimi, die Leiterin des neu gebildeten mTAB Asia Pacific Büros.

In China verlangt die wachsende Marktforschungsbranche immer mehr die gleichen Tools, die mTAB seinen japanischen, europäischen und amerikanischen Märkten bietet. Zur Unterstützung des chinesischen Markt hat mTAB eine strategische Partnerschaft mit dem Marktforschungs-Schulungsunternehmen, Analytic Edge, gebildet.

"Der chinesische Markt ist so einzigartig und groß, dass er eine In-Market-Präsenz" verlangt, meinte Junbo Zhu, der Gründer von Analytic Edge.

Aufgrund der Expansion können die Kunden ein nahtloses Kundenerlebnis durch eine voll integrierte Software- und Service-Plattform mit dem Vorteil ihrer Landessprache und Zeitzone erwarten.

Weiter Informationen erhalten Sie unter www.mtabsurveyanalysis.com.

Über mTAB

Mit mTAB können Unternehmen den Wert von früherer und gegenwärtiger Marktforschung optimieren, denn es wird ihnen voller Service mittels webbasierter Software geboten, der die Analyse von umfangreichen, nicht-uniformen Datensätzen erleichtert und diese gut verständlich und für jeden sofort zugänglich macht. mTAB macht es jedem leicht, die Hintergründe hinter dem Forschungsdaten-Warehouse zu erkennen und Entscheidungen zu treffen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

