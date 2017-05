Halle (ots) - Das alles erweckt von der öffentlichen Wirkung her nicht unbedingt den Eindruck, als ob die SPD wirklich gut vorbereitet darauf wäre, nach der Bundestagswahl als führende Kraft Verantwortung im Land zu übernehmen. Da mögen sie im Willy-Brandt-Haus auch noch so oft darauf verweisen, dass die Union auch nicht gerade ein programmatisches Feuerwerk voller konkreter Vorschläge abschieße. Angela Merkel hat als Kanzlerin jeden Tag die Möglichkeit, den Menschen eine Vorstellung von ihrer Arbeit zu vermitteln.



