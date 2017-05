Onchan, Isle Of Man (ots/PRNewswire) -



Turniere am Sonntag überbieten garantierten Preispool von insgesamt 28 Millionen USD um Längen



PokerStars (http://www.pokerstars.com), eine Marke von Amaya, Inc (Nasdaq: AYA; TSX: AYA), hat gestern mit einem Preispool von insgesamt 39 Millionen USD einen neuen Rekord beim Online-Poker aufgestellt und den garantierten Preispool von insgesamt 28 Millionen USD um 40 Prozent überboten. Mit dem Gesamt-Preispool war es der erfolgreichste Tag der Online-Pokerbranche überhaupt.



Der Preispool der gestrigen Events im Rahmen des Spring Championship im Online-Poker (SCOOP) lag bei über 29,5 Millionen USD. Mit 6.930.000 Millionen USD stellte das High-Stakes-Hauptevent den garantierten Preispool von 5 Millionen USD in den Schatten. Damit wird das Preisgeld für den 1. Platz um 1,3 Millionen USD erhöht. Der Zweitplatzierte darf sich über einen Aufschlag von 960.000 USD freuen, wenn das Turnier morgen endet.



"Ich danke allen unseren Spielern, die an unseren Turnieren teilgenommen haben und diese neuen Rekorde möglich gemacht haben", sagte Severin Rasset, Director of Poker Innovations and Operations bei PokerStars. "Der erfolgreichste Tag in der Geschichte des Online-Poker ist ein Meilenstein für alle Pokerenthusiasten, und wir freuen uns, dass so viele unserer Spieler zu diesem Erfolg beigetragen haben. Wir sind stolz darauf, so viele Siegesmomente für so viele unserer Spieler ermöglicht zu haben, und freuen uns auf darauf, diese Erfolgsstory noch lange fortzusetzen."



Tag 2 des SCOOP-Hauptevents wird heute um 14.00 Uhr amerikanische Ostküstenzeit fortgesetzt. Elky und Andre Akkari, Profispieler im Team PokerStars, sind noch im Feld der High-Stakes-Edition (46. bzw. 80. Platz mit 80 bezahlten Plätzen). Zu dem Feld gehören noch weitere Pokergrößen wie Phil 'MrSweets28' Galfond, Ole 'wizowizo' und Timothy 'Tim0thee' Adams. Im Medium-Stakes-Event liegt Andre Akkari, Profispieler im Team PokerStars, auf dem zweiten Platz, und Liv Boeree, Profispielerin im Team PokerStars, auf dem 121. Platz. Jaime Staples vom PokerStars Team Online liegt auf dem 181. Platz und der Kanadier Ben 'Ben86' Tollerene liegt derzeit auf dem achten Platz.



Einen weiteren Millionär wird voraussichtlich das High-Stakes-Event 01 Phase-2-Turnier hervorbringen mit einem Preisgeld von 1 Million USD für den Sieger und 700.000 USD für den Zweitplatzierten. Igor Kurganov, Profispieler im Team PokerStars, belegte den 52. Platz und erhielt ein Preisgeld von 10.012 USD. Das Turnier wird heute um 12.30 Uhr amerikanische Ostküstenzeit fortgesetzt.



Der gestrige Preispool von insgesamt 39 Millionen USD übertrifft den bisherigen Rekordtag beim Online-Turnierpoker (22. Mai 2016), wo ein Preisgeld von 35 Millionen USD ausbezahlt wurde. Beim NJSCOOP hat das High-Stakes-Hauptevent mit 204.000 USD ebenfalls den garantierten Preispool von 200.000 USD übertroffen. Das größte Nicht-SCOOP-Turnier war der Preispool von 600.000 USD beim Super-Sized Sunday.



Informationen zu PokerStars



PokerStars betreibt eine der weltweit beliebtesten Online-Poker-Sites für die globale Pokergemeinschaft. PokerStars ist seit seinem Start im Jahr 2001 für Spieler aus aller Welt zur ersten Wahl geworden -- nirgendwo sonst werden mehr Turniere täglich angeboten, und das mit der höchsten Online-Sicherheit. Mehr als 165 Milliarden Mal schon wurden die Karten auf PokerStars ausgegeben, mehr als auf jeder anderen Site.



PokerStars ist das Flaggschiff der Rational Group, die sich im Besitz von Amaya Inc. (Nasdaq: AYA; TSX: AYA), befindet, und ist Eigentümer von Unternehmen und Marken im Bereich Gaming und verwandten Feldern, darunter PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, StarsDraft sowie die PokerStars Championship, das PokerStars Festival und die Marken der Live-Poker-Touren PokerStars MEGASTACK (inklusive der European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour und der Asia Pacific Poker Tour). PokerStars ist die weltweit am meisten lizenzierte Online-Gaming-Marke und verfügt über Lizenzen oder entsprechende Betriebsbewilligungen in 17 Gerichtsbarkeiten. PokerStars.com (https://www.pokerstars.com/) und PokerStars.eu (https://www.pokerstars.eu/) werden global mit staatlichen Lizenzen von Isle of Man respektive Malta betrieben.



