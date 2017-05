Genf (ots/PRNewswire) -



Das Venture-Capital-Unternehmen Zeno Ventures hat eine Investition in Tizeti Inc. abgeschlossen, einem Start-up-Unternehmen mit Sitz in Menlo Park (Kalifornien) und Lagos (Nigeria), das an der letzten Runde von "Y Combinator" teilnahm. Tizeti hat eine kostengünstige Lösung zur Bereitstellung zuverlässiger Breitband-Internetdienste für dicht besiedelte Ballungszentren in Afrika entwickelt. Das Unternehmen ist im Besitz des Bereitstellungsnetzwerks für die "letzte Meile", das mittels seiner Kollektion solarbetriebener Wi-Fi-Türme im Zentrum von Lagos die Internetkonnektivität von Tiefseekabeln zum jeweiligen Standort seiner Kunden weiterleitet. Wifi.com.ng, die kundenorientierte Marke von Tizeti, bietet Serviceverträge mit unbegrenzter Datennutzung ab 30 USD Monatsgebühr sowie Hotspot-Dienste für die kurzzeitige Nutzung an.



Zurzeit haben weniger als 1 % der Bevölkerung Afrikas eine Breitbandanschluss. Tizeti bietet unbegrenzte Datennutzung zu einem erschwinglichen Preis an: 30 % günstiger als die bestehenden Mobilangebote.



Tizeti stellt nun die siebte Investition von Zeno Ventures dar, das den Abschluss seines Debüt-Investitionsfonds Anfang dieses Jahres erfolgreich beendet hat. Zeno Ventures hat außerdem in Breaker (https://breaker.audio/), Joy (http://www.withjoy.com), Labdoor (http://www.labdoor.com), Snappr (https://www.snappr.co/), Standard Bots (https://standardbots.com/), Starcity (http://www.joinstarcity.com) und Tizeti (https://www.tizeti.com/) investiert.



Über Zeno Ventures:



Zeno Ventures wurde im Jahre 2016 von Christopher Kile und Duarte Moreira gegründet. Von seinen Stammstandorten in Genf und San Francisco aus investiert es international in schnell wachsende Technologie-Start-ups. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.zenoventures.com.



OTS: Zeno Ventures newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126700 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126700.rss2



Pressekontakt: media@zenoventures.com +41-22-518-0655