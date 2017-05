RALEIGH, N.C., 22. Mai 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences Inc. (PRA) (NASDAQ:PRAH) freut sich bekanntzugeben, dass das Unternehmen das vierte Jahr in Folge als "International Clinical Research Company of the Year" ausgezeichnet wurde. PRA erhielt den Preis im Rahmen einer Veranstaltung der PharmaTimes in London. Dieser Preis folgt der jüngsten Auszeichnung von PRA als "Clinical Research Company of the Year", die von PharmaTimes für die Region Amerika vergeben wurde.

"PRA fühlt sich geehrt, erneut diese renommierte Auszeichnung zu erhalten", sagte David Passov, Senior Vice President, Project Management EAPA. "Sie spricht für die Fähigkeiten und die Fachkompetenz unserer Mitarbeiter sowie ihr großes Engagement, andere bei ihrer Arbeit in der klinischen Entwicklung zu unterstützen."

PRA gewann insgesamt dreimal Gold, viermal Silber und fünfmal Bronze. Die Auszeichnung in Gold erhielten:

Clinical Trial Administrator of the Year: James Battisti

Project Manager of the Year: Caroline Cattelin

Der von PharmaTimes jährlich durchgeführte Wettbewerb "International Clinical Researcher of the Year" bietet klinischen Forschern aus der ganzen Welt die einzigartige Gelegenheit, ihre Fachkompetenzen und Fähigkeiten mit denen anderer Unternehmen aus der Branche in einer internationalen Lernumgebung zu vergleichen. Der von einem unabhängigen Lenkungsausschuss aus hochrangigen Branchenführern entwickelte und bewertete Wettbewerb "International Clinical Researcher of the Year" verfügt über Kategorien für klinische Forscher und Teams in allen Stufen ihrer Laufbahn.

PRA (NASDAQ: PRAH) ist eines der weltweit führenden globalen Auftragsforschungsinstitute (nach Umsatz) und bietet Outsourcing-Services im Bereich der klinischen Entwicklung für die Biotechnologie- und die Pharmabranche an. Die weltweite klinische Entwicklungsplattform von PRA umfasst mehr als 70 Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien, Lateinamerika, Südafrika, Australien und im Nahen Osten mit über 13.300 Mitarbeitern weltweit. Seit dem Jahr 2000 hat PRA weltweit etwa 3.500 klinische Studien durchgeführt. Zusätzlich nahm PRA bei über 70 Medikamenten an den entscheidenden oder unterstützenden klinischen Studien für eine US-FDA- und/oder internationale Zulassung teil. Weitere Informationen über PRA erhalten Sie unter www.prahs.com (http://www.prahs.com/).

