Regensburg (ots) - Donald Trump reiste so früh wie kein anderer US-Präsident vor ihm nach Israel. Als erster flog er direkt vom saudischen Riad nach Tel Aviv. Und nie zuvor betete ein Besucher aus dem Weißen Haus an der Klagemauer. Trump glaubt auch deshalb, er sei in der Position, den "ultimativen Deal" hinzubekommen, an dem schon so viele vor ihm gescheitert waren. Es gehört zum üblichen Bombast des großspurigen Präsidenten, politische Superlative zu verkünden. Allein ihm fehlt die Glaubwürdigkeit. Nicht nur in den USA, sondern auch in Israel. Trump habe an der Klagemauer für einen weniger lästigen FBI-Chef gebetet, spottet der Chef-Korrespondent der Jerusalem Post, während andere Israelis sich um das 350 Milliarden Dollar Waffengeschäft mit den Wahabisiten in Riad Sorgen machen. Das offizielle Lob für die Kooperation der Geheimdienste täuscht über den tiefen Ärger hinweg, der über Trumps Ausplaudern der mit den USA geteilten Informationen an die Russen besteht. Die Skepsis vieler Nahost-Experten ist berechtigt. Tatsächlich standen die Aussichten selten zuvor so schlecht, einen Ausgleich zwischen Palästinensern und Juden zu erreichen, wie zu diesem Zeitpunkt. Trump fehlt die Reputation eines ehrlichen Maklers und die notwendige Geduld für die Region. All dies wird dringend benötigt, um wirklich Fortschritte erzielen zu können. Die Aussicht auf eine schnelle Friedenslösung ist genauso wahrscheinlich wie der Sieg über den Extremismus, den Trump in Saudi-Arabien beschwor, als er mit einem absoluten Monarchen und einem Diktator die Hand auf eine magische Leuchtkugel legte.



OTS: Mittelbayerische Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62544 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62544.rss2



Pressekontakt: Mittelbayerische Zeitung Redaktion Telefon: +49 941 / 207 6023 nachrichten@mittelbayerische.de