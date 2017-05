Ausgeprägte Kompetenzen u. a. in den Bereichen intelligente Fertigung, IoT und Automatisierung in der Fertigung, visuelle Datenanalyse, Robotik, digitales Klonen und 3D-Druck

L&T Technology Services Limited (NSE: LTTS), ein führender weltweit tätiger reiner Dienstleister im Bereich Engineering, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen von HfS Research, The Services Research Company™ in dessen erster Blueprint-Bewertung der Industrie-4.0-Services in den "Winners Circle" (Kreis der Gewinner) aufgenommen wurde. HfS Research ist eine führende unabhängige Marktanalysegesellschaft für die Unternehmens- und Technologiedienstleistungsbranche.

Laut HfS verfügt L&T Technology Services über ausgeprägte globale Kompetenzen in Bereichen wie Fertigungsdatenanalyse, Roboter, Fertigungsautomatisierung, digitale Klonsimulation, 3D-Druck, IoT in der Fertigung, Cyber-Sicherheit, erweiterte Realität (Augmented Reality, AR) in der Fertigung und visuelle Analytik in der Fertigung.

Für den Bericht bewertete HfS Research ein Dutzend Serviceanbieter anhand von Anwendungsfällen und verschiedenen End-to-End-Digitalisierungsprozessbereichen, die Kunden bei der Steigerung der Produktivität im Fertigungsbereich helfen sollen. L&T Technology Services ist das einzige reine Dienstleistungsunternehmen im Bereich Engineering im Winners Circle von HfS.

LTTS arbeitet mit Kunden aus der gesamten Wertschöpfungskette der intelligenten Fertigung - von intelligenten Bauteilen und Maschinen bis hin zu digitalen und vernetzten Fabriken - zusammen und ermöglicht es Unternehmen nun durch Implementierung von Industrie 4.0, sich mittels Optimierung der Fertigungsprozesse, Rationierung der Lieferkette und erweitertes Bestands- und Ressourcenmanagement, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Die Vision des Berichts für die Industrie 4.0 deckt eine Reihe fertigungsnaher Bereiche ab, wie z. B. die Verbesserung von Kosten, Effizienz, Zeiteinsparungen und Flexibilität in der Fertigung. Industrie 4.0 ist ein intelligenterer Fertigungsansatz, bei dem Technologie für eine Vernetzung des gesamten Unternehmens mit digitalisierten Fertigungsbetrieben im Sinne größerer Autonomie und Flexibilität verwendet wird.

In dem Bericht von HfS wird vermerkt, dass LTTS ein breites Angebot proprietärer Technologien und Plattformen, einschließlich seiner IoT-Plattform UBIQWEISE, dem virtuellen Simulations-Tool VISIT, der Energieüberwachungslösung WAGES und InspectAR, einer Augmented-Reality-Lösung für Fabriken, entwickelt hat und dass diese Lösungen seinen Kunden bei einer schnelleren Implementierung und Realisierung der Vorteile von Industrie 4.0 helfen werden.

"Die umfassenden Kenntnisse des Anlagenbaus von L&T Technology Services und die Erfolgsbilanz des Unternehmens dabei, Produkte und Fertigung intelligenter zu machen, haben ihm seinen Platz im Winners Circle verschafft. Dank der herausragenden Erfahrungen des Unternehmens im Bereich Engineering und seiner qualifizierten Arbeitskräfte kann LTTS komplexe Probleme im Werk lösen. Die aktuellen Kundenaufträge von LTTS erstrecken sich über verschiedene subvertikale Unternehmen in der Fertigungsindustrie und ermöglichen dem Unternehmen so, diese Vertikalen-überschreitenden Kenntnisse für weitere Innovationen zu nutzen", sagte Pareekh Jain, der Managing Director in Indien von HfS Research.

Dr. Keshab Panda, der CEO und Managing Director von L&T Technology Services Limited, sagte: "Industrie 4.0 ist das Rückgrat des neuen Zeitalters industrieller und werksseitiger Innovation, und die Aufnahme in den Winners Circle ist Nachweis für die Stärke unserer Angebote und Lösungen, die weltweit von unseren Kunden im Bereich der intelligenten Fertigung verwendet werden."

"Durch seine Lösungen für das digitale Engineering wird L&T Technology Services weiterhin verschiedene Technologie- und Engineering-Bereiche ansprechen, die zusammenkommen müssen, um die Werke der Zukunft zu schaffen", fügte Dr. Panda hinzu.

Über L&T Technology Services Limited:

L&T Technology Services Limited ist eine Tochtergesellschaft von Larsen & Toubro Limited, die sich auf Engineering- und Forschungs- und Entwicklungsleistungen für Kunden auf der ganzen Welt, einschließlich Fortune-500-Unternehmen, konzentriert. Als führender reiner Dienstleister im Bereich Engineering bietet L&T Technology Services Beratungs-, Konstruktions- Entwicklungs- und Prüfdienstleistungen innerhalb der gesamten Produktentwicklungskette für diverse Branchen an, darunter Industrieprodukte, medizinische Geräte, Transportwesen, Telekommunikation und Hightech sowie Verfahrenstechnik. Die Angebote von L&T Technology Services im Bereich digitales Engineering helfen bei der Gestaltung intelligenter Produkte und Services und umfassen Serviceleistungen und Lösungen für Kunden im Bereich intelligente Fertigung. Zudem bietet das Unternehmen Serviceleistungen und Lösungen für die Bereiche Softwareentwicklung, eingebettete Systeme, mechanisches und Fertigungs-Engineering, Qualitätssteuerung sowie Anlagen- und Verfahrenstechnik an.

L&T Technology Services Limited hat seinen Hauptsitz in Indien, beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter, verfügt weltweit über zwölf Auslieferzentren in Indien und im Ausland, 27 Vertriebszentren in Indien, Nordamerika, Europa, dem Nahen und Mittleren Osten und Asien sowie 34 Labore in Indien (Stand 31. März 2017). Weitere Informationen über L&T Technology Services finden Sie, wenn Sie sich auf www.lntTechservices.com einloggen.

