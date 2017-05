Düsseldorf (ots) - Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU) hat sich nach der ersten Beratung zum gemeinsamen Wahlprogramm der Union zufrieden gezeigt. "Die Geschlossenheit der Unionsparteien ist so groß wie schon lange nicht mehr", sagte Altmaier der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Konkrete Entscheidungen würden erst in einigen Wochen getroffen. Zu den zentralen Themen des Wahlprogramms sagte Altmaier, der das Papier federführend für seine Partei schreibt: "CDU und CSU sind sich aber schon länger einig, dass wir Familien mit Kindern stärker unterstützen wollen. Bildung und innere Sicherheit sind besonders wichtige Themen für uns." Zugleich versprach Altmaier: "Bei der sozialen Gerechtigkeit werden wir keine offene Flanke lassen, wissen aber, dass Wachstum und Innovation dafür Voraussetzungen sind."



