Zespris Umsatz in seinem lange bestehenden Markt Nummer eins, Japan, ist in den vergangenen zwei Saisons um 30% gestiegen. Das Kiwi-Unternehmen hat Pläne, die Verkäufe der Premium-Zespi-Kiwi über die nächsten fünf Jahre um 25% zu erhöhen, indem es neue Möglichkeiten schafft, den Wert in dem Markt zu steigern. Video Zespri YouTube Der Geschäftsführer...

Den vollständigen Artikel lesen ...