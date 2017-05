Das israelische Transportunternehmen ZIM berichtete in dem Q1 2017 verbesserte Finanzzahlen. Das Unternehmen hat einen Anstieg von 4% bei den Einnahmen vermeldet und verringerte seinen Nettoverlust für das Q1 von 56,3 Millionen USD Quartalsverlust in dem vergangenen Jahr auf 6,4 Millionen USD. ZIM berichtete Einnahmen von 57,4 Millionen USD in dem Q1 2017 im Vergleich mit 8,2 Millionen USD...

