Attentat: 20 Tote nach Explosion bei Konzert in Manchester. Mindestens 50 Verletzte. Hintergründe unklar. Behöden: Terroristischer Anschlag. Offenbar Selbstmord-Attentäter. Bei einem Konzert der US-Sängerin Ariana Grande in der britischen Stadt Manchester sind am Montagabend viele Menschen getötet und verletzt worden. Die örtliche Polizei bestätigte zunächst mindestens 19 Tote und 50 Verletzte (Stand 2 Uhr). Der Fall ...

Den vollständigen Artikel lesen ...