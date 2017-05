Bloß keine Fehler eingestehen, roboterhaft die gleichen Formeln wiederholen: Im Interview lässt sich die britische Premierministerin May nichts entlocken. Angesichts sinkender Umfragewerte müsste sie aber mal nachlegen.

Sie gibt ein und dieselbe Antwort - egal, wie die Frage lautet. "Sie verlieren in Umfragen an Zustimmung. Was ist schief gelaufen?", will der Moderator von Großbritanniens Premierministerin Theresa May wissen. "Das einzige Abstimmungsergebnis, das für mich zählt, ist das, das wir am Wahltag sehen werden", antwortet sie. "Warum ist ihr Vorsprung in Umfragen gesunken?", legt der Moderator nach. "Wie ich bereits sagte: Das einzige Abstimmungsergebnis, das für mich zählt, ist das, das wir am Wahltag, den 8. Juni, sehen werden", wiederholt May.

So ähnlich verläuft auch der Rest des halbstündigen Interviews, das BBC-Moderator Andrew Neil am Montagabend mit May führt. Konsequent wiederholt sie die immer gleichen Formeln, weicht Antworten aus, vermeidet es, sich festzulegen, konkret zu werden oder Fehler einzugestehen - so offensichtlich sie auch sein mögen. So kassierte die Premierministerin nur wenige Stunden zuvor ein Wahlversprechen ein, das sie erst am Donnerstag vergangener Woche abgegeben hat.

Für die Pflege im Alter müssten Briten künftig deutlich mehr aus der eigenen Tasche zahlen, hatte May bei der Veröffentlichung ihres Wahlprogramms angekündigt. Das löste einen massiven Aufschrei aus. Rentner fürchteten, Immobilien verkaufen zu müssen und ihren Kindern kaum mehr etwas vererben zu können, um künftig ihre Pflege finanzieren zu können.

Am Montag rudert May zurück, nachdem ihre Umfragewerte deutlich gesunken waren: Sie stellt Rentnern eine Deckelung der Beiträge in Aussicht, die diese selbst für ihre Pflege aufbringen müssten. Eine solche Obergrenze ...

