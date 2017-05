Ralf Stegner will seine Verantwortung als SPD-Landesvorsitzender weiter wahrnehmen. Vor gut 200 Mitgliedern hat er parteiinterne Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Für die nächste Wahl machte er einen Vorschlag.

Der schleswig-holsteinische SPD-Landesvorsitzende Ralf Stegner will parteiinternen Rufen nach seinem Rücktritt nicht nachgeben. "Es gab auch Rücktrittsforderungen", räumte Stegner am späten Montagabend in Kiel nach einer Parteikonferenz mit gut 200 Mitgliedern ein. Er wolle seine Verantwortung als Landesvorsitzender ...

