Erneut stirbt ein Demonstrant in Venezuela. Der Tod eines 19-Jährigen ist der jüngste tragische Fall bei den Protesten gegen eine drohende Diktatur durch Maduro: In 50 Tagen sterben 50 Menschen - viele durch Schüsse.

Seit dem Ausbruch der Proteste gegen eine drohende Diktatur in Venezuela vor rund 50 Tagen sind bereits 50 Menschen getötet worden. Am Montag starb ein 19-Jähriger in der Stadt Barinas, wie die Behörden bestätigten. Viele Opfer starben durch Schüsse, mehr als zehn kamen bei Plünderungen ums Leben - das Land mit den größten Ölreserven wird von einer dramatischen Versorgungskrise erschüttert.

