DÜSSELDORF (dpa.AFX) - Das "Handelsblatt"zur Nahost Politik Donald Trumps:

"Trumps Friedensmission für den Nahen Osten ist außerdem keineswegs so erfrischend neu wie sie erscheinen mag. Seine Administration setzt auf die alten Allianzen mit Autokraten in Saudi-Arabien und Ägypten auf der einen und dem rechten Likud-Block Netanjahus auf der anderen Seite. Das ist exakt jene Koalition des Status Quo, die über viele Jahre hinweg einen dauerhaften Frieden im Nahen Osten verhindert hat. Trump will mit seinem frühen Besuch in der Krisenregion ein Zeichen setzen. Wer genau hinschaut, sieht, dass dieses Zeichen zurück in die Vergangenheit weist."/yyzz/DP/she

