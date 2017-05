HEIDELBERG (dpa-AFX) - Die "Rhein-Neckar-Zeitung"' zu SPD/Schulz:

"Wo ist Martin Schulz, fragten die Kommentatoren gestern, als an Stelle des Parteichefs und Spitzenkandidaten ein Trio um Fraktionschef Thomas Oppermann das aktuelle Wahlprogramm der SPD vorstellte. Schulz war an einem anderen Ort; bei einer Preisverleihung an den türkischen Journalisten Can Dündar. Eine Petitesse? Eine Geste der Höflichkeit gegenüber dem Preisträger? Nein, das war ein weiterer der vielen, vielen Fehler, die sich der Kandidat schon erlaubte. Dass ihm der politische Instinkt fehlt, auch nach außen zu demonstrieren - Kandidat und Programm passen zusammen, sie sind eins. Unverständlich."/yyzz/DP/she

