FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Mai:

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:10 USA: Rede von Fed's Evans in Shanghai 06:30 J: All Industry Activity Index 03/17 07:30 D: KWS Saat Q3-Zahlen 08:00 A: Vienna Insurance Group Q1-Zahlen 08:00 D: BIP Q1/17 (endgültig) 08:45 F: Geschäftsklima 05/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 D: ifo-Geschäftsklima 05/17 10:00 CH: Swatch Group Hauptversammlung, Grenchen 10:00 D: BayWa Hauptversammlung, München 10:00 D: Hugo Boss Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Norma Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Evonik Hauptversammlung, Essen 10:00 D: TLG Immobilien Hauptversammlung, München 10:00 D: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel 10:00 F: BNP Paribas Hauptversammlung 10:00 GB: Shell Hauptversammlung 10:30 D: Bankhaus Metzler Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Koenig & Bauer AG Hauptversammlung, Würzburg 14:00 FIN: Nokia Hauptversammlung 14:00 D: Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung, Wetzlar 15:00 USA: Rede von Fed's Kashkari in Minneapolis 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/17 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/17 16:00 F: Societe Generale Hauptversammlung 23:00 USA: Rede von Fed's Harker in New York TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Volvo AB Capital Markets Day SONSTIGE TERMINE D: Abschluss 8. Petersberger Klimadialog des Umweltministeriums und der Republik Fidschi, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel JSL: US-Präsident Donald Trump zu Besuch in Israel und den Palästinensergebieten B: EU-Wirtschafts- und Finanzminister tagen in Brüssel 14:00 D: Pk Deutsche Börse u.a. zu Nachhaltigkeitsinitiative "Accelerating Sustainable Finance" mit Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter, Michael Meister (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium) und Günther Bräunig (Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe), Frankfurt

