FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 29. Mai:

DIENSTAG, DEN 23. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 03:10 USA: Rede von Fed's Evans in Shanghai

06:30 J: All Industry Activity Index 03/17 07:30 D: KWS Saat Q3-Zahlen 08:00 A: Vienna Insurance Group Q1-Zahlen 08:00 D: BIP Q1/17 (endgültig) 08:45 F: Geschäftsklima 05/17 09:00 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe und

Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 09:30 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung)

10:00 D: ifo-Geschäftsklima 05/17 10:00 CH: Swatch Group Hauptversammlung, Grenchen 10:00 D: BayWa Hauptversammlung, München 10:00 D: Hugo Boss Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 D: Norma Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: Evonik Hauptversammlung, Essen 10:00 D: TLG Immobilien Hauptversammlung, München 10:00 D: Fraport Hauptversammlung, Frankfurt 10:00 D: SMA Solar Hauptversammlung, Kassel 10:00 F: BNP Paribas Hauptversammlung 10:00 GB: Shell Hauptversammlung 10:30 D: Bankhaus Metzler Bilanz-Pk, Frankfurt 11:00 D: Koenig & Bauer AG Hauptversammlung, Würzburg 14:00 FIN: Nokia Hauptversammlung 14:00 D: Pfeiffer Vacuum Hauptversammlung, Wetzlar

15:00 USA: Rede von Fed's Kashkari in Minneapolis 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 04/17 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/17 16:00 F: Societe Generale Hauptversammlung 23:00 USA: Rede von Fed's Harker in New York

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE S: Volvo AB Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE D: Abschluss 8. Petersberger Klimadialog des Umweltministeriums und der Republik Fidschi, mit Bundeskanzlerin Angela Merkel JSL: US-Präsident Donald Trump zu Besuch in Israel und den Palästinensergebieten B: EU-Wirtschafts- und Finanzminister tagen in Brüssel 14:00 D: Pk Deutsche Börse u.a. zu Nachhaltigkeitsinitiative "Accelerating Sustainable Finance" mit Deutsche-Börse-Chef Carsten Kengeter, Michael Meister (Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium) und Günther Bräunig (Kapitalmarktvorstand der KfW Bankengruppe), Frankfurt

MITTWOCH, DEN 24. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:00 D: Vonovia Q1-Zahlen (7.30 h Call) 08:00 A: Schoeller-Bleckmann Q1-Zahlen 08:00 A: Uniqa Q1-Zahlen 08:00 D: GfK-Konsumklima 06/17 08:00 D: Bauhauptgewerbe 03/17 08:00 EU: Acea Nfz-Neuzulassungen 04/17 08:00 GB: Marks & Spencer Jahreszahlen 08:00 GB: Kingfisher Q1 Trading Update 08:00 A: EVN Halbjahreszahlen 09:00 A: Industrieproduktion 03/17 10:00 F: Credit Agricole Hauptversammlung 10:00 D: Bilfinger Hauptversammlung, Mannheim 10:00 D: Vossloh Hauptversammlung, Düsseldorf 10:00 D: MAN Hauptversammlung, München 10:00 D: Grammer Hauptversammlung, Amberg 10:00 D: QSC Hauptversammlung, Köln 10:00 EU: EZB Finanzstabilitätsbericht

Pk mit EZB-Vizepräsident Constancio

10:30 D: Indus Holding Hauptversammlung, Köln 10:30 EU: Rede von EZB's Praet in Sofia 11:00 CH: Glencore Hauptversammlung, Cham 11:30 D: Anleihen Laufzeit: 10 Jahre Volumen: 3 Mrd EUR 12:00 D: Leifheit Hauptversammlung, Frankfurt 12:00 D: Nordzucker Bilanz-Pk, Braunschweig 14:45 EU: Rede von EZB's Draghi in Madrid 15:00 B: Geschäftsklimaindex 05/17 15:00 USA: FHFA-Index 03/17

15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05717 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Verkauf bestehender Häuser 04/17 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 18:00 F: Arbeitslosenzahlen 04/17 20:00 USA: FOMC-Sitzungsprotokoll 2./3.5.17 22:05 USA: HP Q2-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: CTS Eventim Q1-Zahlen USA: Tiffany & Co Q1-Zahlen

SONSITGE TERMINE 09:00 D: Pk KfW Bankengruppe: Rückblick auf die Entwicklungszusammenarbeit der KfW 2016 und Ausblick auf das Jahr 2017 u.a. mit KfW-Vorstand Norbert Kloppenburg, Frankfurt 09:30 D: Fortsetzung Prozess gegen früheren HRE-Bankchef Georg Funke wegen geschönter Firmenberichte, München USA: US-Präsident Donald Trump in Rom und Brüssel

DONNERSTAG, DEN 25. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:00 USA: Rede von Fed's Kaplan in Toronto 00:30 USA: Rede von Fed's Kashkari in Wisconsin 08:00 GB: Tate & Lyle Jahreszahlen 09:00 E: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 10:30 GB: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung)

13:00 USA: Best Buy Q1-Zahlen 13:00 USA: Abercrombie & Fitch Q1-Zahlen

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 22:15 USA: Costco Wholesale Q3-Zahlen

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE GB: Wizz Air Jahreszahlen SONSTIGE TERMINE EU: Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten - Gespräch

US-Präsident Donald Trump mit EU-Spitzen + mittags Treffen Trump mit Jean-Claude Juncker und Donald Tusk zum

Verhältnis USA - Europa + 16:00 h Treffen der Staats- und Regierungschefs der Nato-Staaten

EU: Treffen EU-Spitzen Tusk und Juncker mit türkischem Staatschef Erdogan 10:00 A: Halbjahrestreffen der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) Es wird eine Entscheidung über eine Verlängerung des zur Jahresmitte auslaufenden Förderlimits erwartet.

HINWEIS D: Feiertag, Börse geöffnet A / CH: Feiertag, Börsen geschlossen

FREITAG, DEN 26. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Verbraucherpreise 04/17, Tokio 05/17

04:00 USA: Rede von Fed's Bullard in Tokio 10:00 F: Total Hauptversammlung, Paris 10:00 D: Lanxess Hauptversammlung, Köln

14:30 USA: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Auftragseingang langlebiger Güter 04/17 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 05/17 (2. Umfrage)

SONSTIGE TERMINE I: G7-Gipfel unter italienischer Präsidentschaft auf Sizilien (bis 27.05.), Sizilien Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industriestaaten Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA, Kanada und Japan kommen zusammen. US-Präsident Donald Trump ist erstmals mit dabei. Themen sind neben den großen Krisen in Syren und der Ukraine auch der Welthandel und der Klimaschutz.

HINWEIS USA: Anleihenmarkt schließt 20.00 h

MONTAG, DEN 29. MAI 2017

TERMINE MIT ZEITANGABE 09:00 E: Einzelhandelsumsatz 04/17 10:00 EU: Geldmenge M3 04/17 10:30 D: Hornbach-Gruppe Bilanz-Pk, Neustadt a.d.W. 10:30 D: Hapag-Lloyd Hauptversammlung, Hamburg 11:00 D: Regenbogen AG Hauptversammlung, Kiel TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE I: UniCredit ao Hauptversammlung

HINWEIS GB / USA: Feiertag, Börse geschlossen

AXC0018 2017-05-23/06:05