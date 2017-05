Zürich - Die Zurich Versicherung bringt «Opera per tutti» nach Lugano. Am 17. Juni 2017 wird Verdis «Un ballo in maschera» live vom Opernhaus Zürich auf Grossleinwand auf der Piazza beim Kulturzentrum LAC und zeitgleich auf dem Sechseläutenplatz in Zürich übertragen - mit freiem Eintritt.

Zurich überträgt 2017 gemeinsam mit dem Opernhaus Zürich eine Opernaufführung nicht nur in Zürich auf dem Sechseläutenplatz, sondern neu auch auf der Piazza Bernardino Luini beim Kulturzentrum LAC Lugano Arte e Cultura. Dies ist möglich, weil Zurich die Kosten für die technische Übertragung von «Opera per tutti» übernimmt. Aufgeführt wird am 17. Juni 2017 um 19.30 Uhr Verdis «Un ballo in maschera» - live übertragen aus dem Opernhaus Zürich und auf Grossbildleinwand präsentiert. Der Eintritt zum Opernspektakel ist an beiden Orten kostenlos.

Die Live-Übertragung in Lugano findet im Rahmen des Musikfestivals «ClassicA10» statt, bei dem Zurich Presenting Sponsor ist. Durch die Unterstützung von Zurich können Konzert-Interessierte zwei hochkarätige Konzerte im LAC Lugano Arte e Cultura für nur je 10 Franken erleben.

Kultursponsoring vergrössert

Die Zurich Versicherung engagiert sich aktiv im Kulturbereich, ...

