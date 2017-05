Benutzerfreundliche Audiolösung für Musik, Sprache und Soundarbeiten über iOS, Android, Chromebooks und Windows hinweg Jetzt für Millionen von deutschsprachigen Benutzern erhältlich

Soundtrap, das innovative Online-Musik- und Podcast-Aufzeichnungsstudio, wird seine Verbraucher- und Ausbildungslösungen im Rahmen der Ausdehnung auf vier neue Sprachen nun auch auf Deutsch anbieten: Mit Spanisch, Französisch, Deutsch und Schwedisch werden Millionen von neuen Benutzern in über 57 Ländern einbezogen.

Soundtrap, das bei deutsch sprechenden Verbrauchern und Lehrern sehr beliebt ist, ermöglicht es den Benutzern, mit Peers im selben Raum oder auf der anderen Seite des Globus an Musik, Podcasts und anderen Soundprojekten, einschließlich Musik oder Sprache, zusammen zu arbeiten. Soundtrap wurde ursprünglich im Jahr 2015 gestartet und brachte bald darauf eine Ausbildungsversion für seine Audioaufzeichungsplattform auf den Markt. Seitdem verwenden mehr als 350 neue Schulen pro Woche Soundtrap als bevorzugtes Unterrichts-Tool in ihren Klassenzimmern. Außerdem verwenden inzwischen über eineMillionen Benutzer die Soundtrap-Plattform.

"Eine musikalische Zusammenarbeit und die Möglichkeit, kreative Musik und Podcasts erstellen zu können, sollten Schülern, Lehrern und Musikern rund um die Welt zur Verfügung stehen", so Soundtrap CEO Per Emanuelsson. "In dem Maß, in dem die vielseitige Audio-Plattform von Soundtrap in mehr Sprachen, einschließlich Deutsch, expandiert, sehen wir neue Gelegenheiten für die Benutzer, fremde Kulturen zu erforschen und ihre Ideen über Kontinente hinweg zu teilen."

Gruppenaufzeichnungen mit Soundtrap können von Schülern und anderen Benutzern von einer "eingeladenen" sicheren Gruppe aus erfolgen, wobei die Teilnehmer in einem "Walled Garden", der vom Rest des Internets geschützt ist, zusammenarbeiten. Lehrer können "Walled Garden"-Gruppen für eine einzige Klasse, eine ganze Schule oder mehrere Klassen oder Schulen erstellen.

Soundtrap funktioniert mit iOS-, Android-, Chromebooks-, Mac- und Windows-Plattformen, wodurch es sich ideal für projektbasiertes Lernen und gemeinschaftliche Aufgaben eignet. Voll integriert mit Google Classroom, wurde Soundtrap von der American Association of School Librarians (US-Verband der Schulbibliothekare) zur "Best Website for Teaching and Learning 2015" (Beste Webseite für Lehren und Lernen 2015) ernannt und ist ein Gewinner im 2017 EdTech Digest Awards-Programm.

Video-Ressourcen:

What is Soundtrap: https://www.youtube.com/watch?v=xheoUkbyhE4

Soundtrap in Education: https://www.youtube.com/watch?v=2ViLQD_2RK4

Photos: https://www.flickr.com/photos/97627992@N07/sets/72157654452327362

Pricing: https://www.soundtrap.com/pricing?tab=education

