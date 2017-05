Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

WINDENERGIE - Vor einem "Kostenblindflug bei der Energiewende" warnt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Unionsfraktion im Bundestag, Michael Fuchs. Den könne sich ein Industrieland wie Deutschland nicht leisten. Allerdings deuteten Ausbauzahlen und Berechnungen der Bundesnetzagentur genau darauf hin, sagte der CDU-Wirtschaftspolitiker dieser Zeitung. Fuchs macht das fest an den unlängst von der Netzagentur veranlassten Buchung von Reservekraftwerken für den Winter in einem Umfang von 10400 Megawatt (MW) - was neun bis zehn Atomkraftwerken entspricht. Die Reserve wird vor allem im Süden vorgehalten, falls benötigte Elektrizität nicht geliefert werden kann. Der Grund dafür sind vor allem Engpässe im Stromnetz. Die Vorhaltekosten für die seit Jahren wachsende "Winterreserve" zahlen die Stromkunden. (FAZ S. 17/Börsen-Zeitung S. 9)

BAUBOOM - Die Bauwirtschaft in Deutschland fühlt sich rekordverdächtig gut. "Selbst zu Zeiten des Baubooms nach der Wiedervereinigung waren die Betriebe nicht so zufrieden wie aktuell", stellt der Wirtschaftsverband DIHK in seiner Frühsommer-Firmenumfrage fest. Die Ergebnisse der Konjunkturumfrage veröffentlicht der DIHK an diesem Dienstag, das Kapitel zur Bauwirtschaft liegt dem Handelsblatt vorab vor. Von den befragten Unternehmern bewerten 60 Prozent ihre Lage als "gut", lediglich vier Prozent nannten sie "schlecht". Während die Wohnungsbaufirmen bereits seit Monaten von der guten Konjunktur und niedrigen Zinsen profitieren, erlebt jetzt auch der Tiefbau einen kräftigen Aufschwung. (Handelsblatt S. 11)

SCHULZ - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will sein ökonomisches Profil schärfen. Für diesen Dienstagmittag hat er vier der SPD grundsätzlich gewogenen Ökonomen zu einem anderthalbstündigen Gespräch ins Willy-Brandt-Haus eingeladen. Das bestätigten SPD-Kreise und Wirtschaftswissenschaftler dem Handelsblatt. Geladen sind der Wirtschaftsweise Peter Bofinger, Wirtschaftsprofessor Henrik Enderlein von der Hertie-School of Governance, DIW-Präsident Marcel Fratzscher und Rentenexperte Bert Rürup, der Präsident des Handelsblatt Research Institute ist. (Handelsblatt S. 8)

DIGITALISIERUNG - Neue Technik und die Digitalisierung werden die Arbeit von Anwälten verändern. Um den Berufsstand mit seinen mehr als 160.000 Vertretern zu sensibilisieren, hat der Deutsche Anwaltsverein (DAV) den diesjährigen Anwaltstag in Essen unter das Motto "Innovationen und Legaltech" gestellt. DAV-Präsident Ulrich Schellenberg zufolge hat das am Mittwoch startende Treffen einen Weckrufcharakter. Er fordert, dass die Anwaltschaft die Chancen und Herausforderungen des digitalen Wandels stärker annimmt als bisher. "Wir müssen die Diskussion über Digitalisierung sehr viel stärker selbst mit Inhalten besetzen." (FAZ S. 16)

AUTOMOBILINDUSTRIE - Die Autohersteller und deren Zulieferer haben in den vergangenen zehn Jahren fast eine Milliarde Euro staatliche Hilfen für Forschung und Entwicklung erhalten sowie weitere 181 Millionen Euro Investitionshilfen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, die dem Handelsblatt vorliegt. (Handelsblatt S. 6)

INVESTITIONEN - Deutschland könnte in diesem Jahr erstmals Großbritannien als attraktivster Investitionsstandort Europas überholen. Zu diesem Schluss kommen die Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young, die jährlich die ausländischen Direktinvestitionen für verschiedene europäische Länder auswerten. Deutschland, das nach Großbritannien und Frankreich lange Zeit auf dem dritten Rang lang, ist laut der Studie jetzt eng an den britischen Spitzenreiter herangerückt. Als Grund gibt E&Y die Attraktivität Deutschlands sowie den Brexit-Beschluss an, dessen Wirkung sich künftig zu Lasten von Großbritannien noch verstärken werde. (FAZ S. 17/Handelsblatt S. 16/Welt S. 10)

ITALIEN - Italien muss seine Schulden abbauen, um in der EU eine tragende Rolle zu spielen. dies unterstrich Carlo Messina, Chef der Mailänder Großbank Intesa Sanpaolo, in einem Interview. Dem Schuldenabbau müsse unbedingte Priorität eingeräumt werden. Messina sprach sich auch gegen die Gründung einer Bad Bank aus, da die Zeit dafür abgelaufen sei. (Börsen-Zeitung S. 5)

RENTE - Die SPD will offenbar künftig deutlich höhere Steuerzuschüsse aus dem Bundeshaushalt an die Rentenversicherung überweisen. Zugleich will sie bei der Einkommensteuer die Einkommensschwelle zum Spitzensteuersatz erhöhen. Das legen Ankündigungen der Parteiführung nach einer Vorstandssitzung am Montag nahe. Auf der Sitzung wurde der Entwurf des SPD-Bundestagswahlprogramms beschlossen, dessen Grundzüge schon zuvor bekanntgeworden waren. Das 71 Seiten umfassende Papier selbst enthält noch keine detaillierten Pläne für die Steuer- und Rentenpolitik. (FAZ S. 17/Welt S. 1)

