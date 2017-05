The following instruments on XETRA do have their last trading day on 23.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 23.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0110798540 MUNICIPALI.FIN. 10-17 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A161HK4 NIEDERS.SCH.A.15/17 A.848 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1K0SR7 BRANDENBURG LSA 12/17 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BLB5P21 BAY.LDSBK.PF.S.10056 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000BRL9360 BREM.LB.KR.A.OLD.IS.236 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH3QH7 HSH NH REALZINS IV 11/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH4U65 HSH NORDBANK ZS 34 14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH5WJ6 HSH NORDBANK GMZ 5 15/17 BD00 BON EUR N

CA JUDA XFRA US790849AL71 ST.JUDE MEDICAL 2018 BD00 BON USD N

CA JUDB XFRA US790849AN38 ST.JUDE MEDICAL 2025 BD00 BON USD N

CA XFRA XS0953030482 EUR. BK REC.DEV.13/17 MTN BD01 BON BRL N

CA XFRA DE000HSH3QM7 HSH NH ZINSSTUFEN 90 AN BD02 BON EUR N

CA XFRA US22546QAL14 CS N.Y.BR. 2017 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US22546QAM96 CS N.Y.BR. 2017 MTN FLR BD02 BON USD N

CA XFRA XS0960645785 WORLD BK 13/17 MTN BD02 BON BRL N

CA XFRA XS0997374847 ALD INTL 13/17 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1069934831 CENT.CHINA REAL EST.14/17 BD02 BON SGD N

CA HLQS XFRA XS1071845116 LB.HESS.-THR. OMH 14/17 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1325848346 BMW FIN. NV 15/17 FLR MTN BD02 BON EUR N