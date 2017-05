The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0WQ66 CROSS IND. 12-18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BPAQ6 IKB DT.IND.BK.MTN 17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2BPAR4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4PV4 IKB DT.IND.BK.MTN 17/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4PW2 IKB DT.IND.BK.MTN 17/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40L55 COBA 17/22 S.882 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UAR2 DZ BANK IS.A757 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0KV41 DEKA STUFENZINS ANL 17/24 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB9A29 NORDLB 5 PH.BD.32/17 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB9A45 NORDLB FESTZINSANL.09/17 BD01 BON EUR N

CA BS58 XFRA DE0001104685 BUND SCHATZANW. 17/19 BD02 BON EUR Y

CA XFRA FI4000260807 KEMIRA 17-24 BD02 BON EUR N

CA XFRA US747525AM55 QUALCOMM 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AN39 QUALCOMM 17/19 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AP86 QUALCOMM 17/20 BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AQ69 QUALCOMM 17/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AR43 QUALCOMM 17/23 BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AS26 QUALCOMM 17/23 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AT09 QUALCOMM 17/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AU71 QUALCOMM 17/27 BD02 BON USD N

CA XFRA US747525AV54 QUALCOMM 17/47 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1577962084 BAXTER INTL 17/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1608040090 SENVION HD.NTS 17/22 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1619006486 IRON MOUNTAIN INC. 17/25 BD02 BON EUR N