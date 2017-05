FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

AP2 XETR US0382221051 APPLIED MATERIALS INC. 0.089 EUR

EEP XETR LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 3.450 EUR

BOSA XETR US4445601069 HUGO BOSS AG SPON.ADR1/5 0.506 EUR

ROI XETR AT0000922554 ROSENBAUER INTL 1.200 EUR

0AI XETR GB00B5LJSC86 AWILCO DRILLING LS -,01 0.178 EUR

SII XETR CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.062 EUR

HAR XETR US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.325 EUR

IM2A XETR LU0192223062 BNPPE.-F.E./N.E.C.UEQDDEO 4.660 EUR

WIB XETR AT0000831706 WIENERBERGER 0.270 EUR