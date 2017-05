In einer aktuellen Umfrage zur Bundestagswahl im September kommen CDU/CSU und FDP zu einer Mehrheit. Die SPD gibt weiter nach - und auch deren Vorsitzender Martin Schulz verliert an Popularität.

Union und FDP legen nach ihren Gewinnen bei den jüngsten Landtagswahlen in der Wählergunst weiter zu und hätten laut stern-RTL-Wahltrend auch im Bund eine Mehrheit, wenn am Sonntag gewählt würde. In der am Dienstag veröffentlichten wöchentlichen Forsa-Umfrage verbesserten sich CDU und CSU um einen Punkt auf 39 Prozent. Die FDP steigt ebenfalls um einen Punkt auf neun Prozent.

Damit wären die Liberalen, die an diesem Dienstag in Nordrhein-Westfalen Koalitionsverhandlungen mit der CDU aufnehmen, ...

