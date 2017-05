Zürich (awp) - Die Aktionäre der Valartis Group haben bekanntlich an der Generalversammlung von letzter Woche einer Statutenänderung und einer damit zusammenhängenden Umwandlung der Inhaber- in Namenaktien zugestimmt. In diesem Rahmen werden die bisherigen kotierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von 100 CHF in Namenaktien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...