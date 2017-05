TOKIO / SCHANGHAI (Dow Jones)--Seitwärts geht es am Dienstag an den Börsen in Ostasien und in Sydney. Gewinner und Verlierer halten sich im Handelsverlauf etwa die Waage, wobei die Ausschläge nach beiden Richtungen moderat ausfallen. Eine Ausnahme macht die Börse in Seoul. Dort steigt der Kospi um 0,8 Prozent und liegt damit praktisch wieder auf dem erst vor wenigen Tagen markierten Allzeithoch.

Während einerseits Rückenwind von guten Vorgaben aus den USA komme, belaste die Explosion mit mehreren Toten bei einer Konzertveranstaltung in Großbritannien, bei der es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelt, kaum, heißt es. Am Devisenmarkt zog der Yen, der vielen Akteuren als sicherer Hafen gilt, reflexartig etwas an, hat die meisten Gewinne aber inzwischen wieder abgegeben. Der Dollar kostet 111,17 Yen, verglichen mit 111,30 am Vorabend. Ähnlich das Bild beim Gold; auch hier ging es kurz leicht nach oben, wobei die Feinunze das etwas erhöhte Niveau von 1.262 Dollar je Feinunze verteidigt.

In Tokio bewegt sich der Nikkei-Index mit 19.666 Punkten kaum vom Fleck, in Sydney geht es um 0,2 Prozent nach unten mit dem Leitindex. An den chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong tut sich bei den Indizes ebenfalls wenig.

Die Stimmung an den Märkten scheint unverändert gut zu sein. "Ich sehe keine größeren Nachrichten, die an dem (positiven) Trend etwas ändern dürften, es sei denn, das Gerede über eine Amtsenthebung von Donald Trump kommt wieder stärker auf", kommentieren die Analysten von Saxo Capital Markets.

Kurseinbruch bei Noble

In Singapur kommen Noble kräftig unter die Räder. Die Aktie des Rohstoffhandelshauses stürzt um weitere 28 Prozent ab. Teilnehmer verweisen in diesem Zusammenhang auf einen Medienbericht, wonach das staatliche chinesische Unternehmen Sinochem nicht mehr an einer Beteiligung an Noble interessiert sein soll wegen Bedenken über die finanzielle und geschäftliche Lage. Zwischenzeitlich waren Noble vom Handel ausgesetzt.

Noble waren zuletzt bereits auf ein 16-Jahrestief gefallen, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor's die Aktie auf Ramschstatus zurückgestuft hatte. Analyst Nirgunan Tiruchelvam von Religare Capital spricht von einer Kaufgelegenheit. Noble könne zur finanziellen Gesundung Vermögenswerte verkaufen, sagt er. Von Noble und Sinochem war zunächst kein Kommentar zu erhalten.

In Australien würden Bankenaktien tendenziell verkauft, heißt es im Handel. Hintergrund sei, dass Standard & Poor's am Montag einige Finanzhäuser mit einer schlechteren Bonitätsnote versehen habe. National Australia Bank verlieren 0,8 und Westpac 1,1 Prozent.

In Hongkong kommen Cathay Pacific um 1,6 Prozent zurück, nachdem der Kurs an den vergangenen fünf Handelstagen um 15 Prozent zugelegt hatte. Laut den Analysten der Credit Suisse dürften die angekündigten Stellenstreichungen 2017 beim Ergebnis nicht stärker ins Gewicht fallen, weil die damit verbundenen Kosten die Einsparungen kompensierten. Die Analysten stufen die Aktie weiter mit "Underperform" ein angesichts des scharfen Wettbewerbs in der Branche.

Am Ölmarkt scheint etwas Ruhe einzukehren vor dem mit Spannung erwarteten Opec-Treffen am Donnerstag, bei dem über eine Verlängerung der Förderdrosselung entschieden werden soll. Nach den jüngsten Gewinnen geht das Barrel Brentöl mit 53,66 Dollar um, 0,4 Prozent billiger als im späten US-Geschäft am Montag. Mehrheitlich wird erwartet, dass die Ölförderer für die von Russland und Saudi-Arabien vorgeschlagene Verlängerung stimmen werden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.758,90 -0,21% +1,05% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.665,96 -0,06% +2,89% 08:00 Kospi (Seoul) 2.322,81 +0,82% +14,62% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 25.461,43 +0,28% +14,56% 10:00 Straits-Times (Singapur) 3.228,01 +0,45% +12,05% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.771,23 -0,21% +7,89% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:14 % YTD EUR/USD 1,1250 +0,1% 1,1238 1,1186 +7,0% EUR/JPY 125,05 -0,0% 125,11 124,49 +1,7% EUR/GBP 0,8660 +0,1% 0,8647 0,8612 +1,6% GBP/USD 1,2990 -0,1% 1,3000 1,2988 +5,3% USD/JPY 111,16 -0,1% 111,30 111,29 -4,9% USD/KRW 1121,71 +0,5% 1115,66 1118,45 -7,1% USD/CNY 6,8900 +0,1% 6,8864 6,8908 -0,8% USD/CNH 6,8797 +0,0% 6,8787 6,8795 -1,4% USD/HKD 7,7859 +0,0% 7,7848 7,7861 +0,4% AUD/USD 0,7494 +0,3% 0,7475 0,7459 +3,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,91 51,13 -0,4% -0,22 -10,3% Brent/ICE 53,64 53,87 -0,4% -0,23 -8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,05 1.260,40 +0,1% +1,65 +9,6% Silber (Spot) 17,17 17,16 +0,1% +0,01 +7,8% Platin (Spot) 948,90 947,50 +0,1% +1,40 +5,0% Kupfer-Future 2,59 2,60 -0,3% -0,01 +2,7% Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

