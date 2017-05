Maschinenbau-Firmen, die sich als Dividenden-Aristokrat qualifizieren, gibt es nicht allzu viele - zumindest nicht in Europa. Die britische Spirax-Sarco Engineering ist immerhin auf dem Weg in den Ausschüttungs-Olymp: 23 Anhebungen in Folge kann das auf Dampfsystem und Pumpen spezialisierte Unternehmen bereits vorweisen. Fehlen also noch zwei bis zum Vierteljahrhundert und sofern die Wirtschaft nicht in eine veritable Krise rutscht, sollte Spirax-Sacro die magische 25 dann 2019 erreichen. DividendenAdel sind die Briten allerdings nicht, denn dafür ist die Ausschüttungsquote zu hoch. Noch vor zehn Jahren lag der Payout exakt in der Mitte des Zielkorridors (25-75%). Seitdem sind die Dividenden jedoch deutlich schneller gewachsen als die Gewinne, obgleich die...

Den vollständigen Artikel lesen ...