Mehr als 8% Dividendenrendite - bei solchen Werten sollten Income-Investoren eher argwöhnisch als gierig sein und da macht Blackstone keine Ausnahme. Der Private Equity-Riese, der u.a. knapp 5% an der Deutschen Telekom hält, lockt zwar mit fetten Prozenten. Doch fett ist auch die Payout-Quote, die zuletzt deutlich jenseits der 100%-Marke lag. Natürlich gibt's bei Beteiligungsgesellschaften immer gewissen bilanzieren Spielraum, doch am Ende muss das, was zur Ausschüttung gelangt, eben auch verdient werden. Und das gelingt in diesem von großen Deals abhängigen Geschäft eben nicht immer, wie die Historie beweist: Zwar hat Blackstone seit dem Börsengang 2007 immer eine Dividende gezahlt; ansonsten jedoch gleicht das...

Den vollständigen Artikel lesen ...