11880.com wird offizieller Partner der Relegationsspiele und des SUPERCUP 2017: Suchmaschine werkenntdenBESTEN im Fokus der TV-Zuschauer

DGAP-News: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Sonstiges 11880.com wird offizieller Partner der Relegationsspiele und des SUPERCUP 2017: Suchmaschine werkenntdenBESTEN im Fokus der TV-Zuschauer 23.05.2017 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Essen, 23. Mai 2017 - Die Suchmaschine werkenntdenBESTEN ( www.werkenntdenbesten.de) von 11880.com engagiert sich bei fünf der emotionalsten Fußballspiele der Saison und wird in den kommenden Wochen in den Fokus der Fernsehzuschauer der ARD und Sky rücken: Als offizieller Partner ist 11880.com sowohl bei den zwei Relegationsspielen der 1. Bundesliga gegen die 2. Bundesliga und den zwei Relegationsspielen der 2. Bundesliga gegen die 3. Liga im Zeitraum vom 25. bis 30. Mai als auch beim SUPERCUP am 5. August 2017 mit einem umfangreichen Werbepaket vertreten.

"In allen spannenden Fußballspielen geht es darum, wer der Beste ist. Da lag es nahe, die Fernsehzuschauer und die Fans im Stadion in diesem Rahmen werbewirksam auf unsere Suchmaschine werkenntdenBESTEN aufmerksam zu machen", sagt Christian Maar Vorstandsvorsitzender der 11880 Solutions AG. "Wir haben unser Unternehmen erfolgreich umgebaut und investieren nach langer Werbeabstinenz jetzt auch wieder in die Vermarktung unserer Digital-Produkte. Nach einer ersten Online-Kampagne im vergangenen Monat ist das Fußball-Sponsoring jetzt ein nächster Schritt. Von unserem Engagement als Partner bei den emotionalen Relegationsspielen sowie dem SUPERCUP, dem Spiel um den ersten Titel der Saison, versprechen wir uns mediale Aufmerksamkeit und Strahlkraft, um die Bekanntheit unserer neuen Marke werkenntdenBESTEN weiter auszubauen."

Das Sponsoring-Paket umfasst unter anderem die Werbung auf den Premium LED-Banden, Print-Anzeigen, die Logopräsenz bei der Einlaufeskorte und auf allen Interviewboards sowie Spot-Schaltungen über die Videowall in den Stadien.

WerkenntdenBESTEN entwickelt sich für immer mehr Verbraucher in Deutschland zu einem wichtigen Alltagsbegleiter. Sowohl der Traffic als auch die Anzahl der Unternehmenskunden, die die Werbepakete nutzen, um Bewertungen ihrer Kunden zu sammeln, steigt kontinuierlich. Laut Branchenverband Bitkom* haben Online-Bewertungen bei Konsumenten mittlerweile einen höheren Stellenwert als Preisvergleichsportale oder persönliche Empfehlungen aus dem Familien- oder Freundeskreis. Schon für 65 Prozent aller Verbraucher bieten sie eine relevante Hilfe bei Kaufentscheidungen.

*Quelle: Bitkom ( http://bit.ly/2kSe40bl)

** 1,99 EUR/Min. aus dem deutschen Festnetz. Mobilfunkpreise können ggf. abweichen. Preis einer SMS-Anfrage 1,99 EUR (VF D2 Anteil 0,12 EUR) im Inland

Kontakt: Anja Meyer 11880 Solutions AG Tel.: 089/ 8954-1188 Fax: 089/ 8954-1189 E-Mail: anja.meyer@11880.com

23.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: 11880 Solutions AG Fraunhofer Str. 12a 82152 Planegg-Martinsried Deutschland Telefon: +49 089 - 89 54 0 Fax: +49 089 - 89 54 10 10 E-Mail: info@11880.com Internet: www.11880.com ISIN: DE0005118806 WKN: 511880 Indizes: Prime All Share

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

576271 23.05.2017

ISIN DE0005118806

AXC0033 2017-05-23/08:01