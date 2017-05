Die Stimmung an der Börse bleibt am Dienstag zurückhaltend. Banken und Broker sagten für den Dax am Dienstag kaum veränderte Kurse voraus.

Nachdem der starke Euro dem Dax zum Wochenauftakt einen wechselhaften Kursverlauf und letztlich leichte Verluste eingebrockt hatte, dürften heute neue Terrorspekulationen in Großbritannien für Zurückhaltung an den Märkten sorgen.

Bei einer Explosion nach einem Popkonzert in Manchester sind 19 Menschen getötet und etwa 50 verletzt worden. Die britische Polizei erklärte per Twitter, der Vorfall werde zunächst wie ein Terror-Akt behandelt, bis weitere Erkenntnisse vorlägen.

Für Dienstag wurde eine Sondersitzung des Sicherheitsrats einberufen. Sollte es sich tatsächlich um einen Anschlag handeln, wäre es der folgenschwerste Angriff in Großbritannien seit Juli 2005, als vier Selbstmordattentäter in der Londoner U-Bahn 52 Menschen töteten.

Am Montag hatte der deutsche Leitindex mit 12.619 Punkten 0,2 Prozent schwächer geschlossen. ...

