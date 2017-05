Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Der vom Münchener Ifo-Institut erhobene Geschäftsklimaindex dürfte im Mai erneut gestiegen sein, wenn auch nur noch leicht. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten einen Anstieg auf 113,0 (Vormonat: 112,9) Punkte. Ein solches Ergebnis würde die Erwartung stützen, dass sich das deutsche Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal nicht markant abschwächen wird. Der Ifo-Index befindet sich nach drei Anstiegen in Folge auf einem Niveau, dass er in der Index-Historie bisher selten erreicht hat. Nach Einschätzung der Dekabank wird die Luft für den Ifo-Index "unter dem Gipfel des Allzeithochs" langsam dünn. Gleichwohl erwartet die Bank einen Anstieg auf 113,2 Punkte, ausgelöst vom Rückgang der politischen Risiken im Gefolge der französischen Präsidentschaftswahlen. "Die anstehenden Wahlen in Großbritannien, Österreich und Deutschland scheinen weitgehend kalkulierbar, das sollte positiv sich auf die deutsche Unternehmensstimmung auswirken", heißt es von der Dekabank.

TAGESTHEMA II

Die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an das hoch verschuldete Griechenland wird erneut zur Hängepartie: Die Euro-Finanzminister konnten sich am Montagabend nicht darauf verständigen, grundsätzlich den Weg für weitere Hilfsgelder zu ebnen. Zentrales Problem war ein Streit um Schuldenerleichterungen, die Athen ab 2018 bekommen könnte. Ein Durchbruch muss nun beim nächsten Treffen Mitte Juni gefunden werden, denn im Juli braucht Griechenland dringend wieder frisches Kapital. Athen muss im Juli große Mengen Altschulden zurückzahlen. Dazu benötigt das Land sieben Milliarden Euro aus dem Hilfstopf der Euroländer.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Fraport AG, HV, Frankfurt

10:00 DE/SMA Solar Technology AG, HV, Kassel

10:00 DE/Norma Group SE, HV, Frankfurt

10:00 DE/TLG Immobilien AG, HV, Berlin

10:00 DE/Baywa AG, HV, München

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV, Stuttgart

10:00 DE/Evonik Industries AG, HV, Essen

11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), HV, Würzburg

14:00 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, HV, Wetzlar

DIVIDENDENABSCHLAG

Euwax: 3,26 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 BIP 1Q (2. Veröffentlichung) kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,6% gg Vq zuvor: +0,4% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +1,7% gg Vj 1. Veröff.: +1,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj 09:30 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,5 zuvor: 55,4 09:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,2 10:00 ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 113,0 zuvor: 112,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 121,2 zuvor: 121,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 105,4 zuvor: 105,2 - FR 08:45 Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 108 zuvor: 108 09:00 Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,4 zuvor: 56,7 09:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,3 zuvor: 55,1 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,7 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 56,6 zuvor: 56,8 - US 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,0 zuvor: 53,1 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Mai (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 52,9 zuvor: 52,8 16:00 Neubauverkäufe April PROGNOSE: -1,0% gg Vm zuvor: +5,8% gg Vm

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

11:30 DE/Auktion neuer 0,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Juni 2019 im Volumen von 5 Mrd EUR 11:30 GB/Auktion 0,125-prozentiger inflationsindexierter Anleihen mit Laufzeit November 2036 im Volumen von 850 Mio GBP

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.388,80 -0,16 Nikkei-225 19.661,67 -0,08 Schanghai-Composite 3.064,24 -0,37 INDEX zuletzt +/- % DAX 12.619,46 -0,15% DAX-Future 12.630,00 +0,01% XDAX 12.634,35 +0,01% MDAX 24.968,47 -0,23% TecDAX 2.221,50 -0,00% EuroStoxx50 3.576,53 -0,29% Stoxx50 3.232,29 -0,11% Dow-Jones 20.894,83 +0,43% S&P-500-Index 2.394,02 +0,52% Nasdaq-Comp. 6.133,62 +0,82% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,91 -41

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Vorlagen von den Auslandsbörsen und das Umfeld deuten am Dienstag zunächst auf kein Ende der Konsolidierung hin. Zwar hat die Wall Street die Turbulenzen um US-Präsident Donald Trump erst einmal abgestreift. "Der DAX wird aber vom steigenden Euro gebremst", sagt ein Teilnehmer. Dieser ist weiter geklettert auf 1,1250 Dollar und notiert auf dem höchsten Stand seit gut sechs Monaten. Der nächste Widerstand wird nun bei 1,13 Dollar ausgemacht, dem Hoch vom vergangenen November."Impulse dürften vom ifo-Geschäftsklima-Index ausgehen und von den Einkaufsmanager-Indizes", sagt ein Händler.

Rückblick: Der festere Euro bremste die europäischen Börsen, die sich am Nachmittag dank eines positiven Handelsauftakts an der Wall Street von ihren Tiefs erholten. Halbleiteraktien litten unter einer Abstufung durch Kepler Cheuvreux auf "Neutral" von "Overweight". Infineon, Dialog Semiconductor, STMicroelectronics und ASML verbuchten Abgaben von 1,0 bis 4,3 Prozent. Unter den Einzelwerten verteuerten sich Clariant in der Schweiz um 3,5 Prozent. Das Unternehmen will mit dem US-Chemiekonzern Huntsman fusionieren. UCB brachen in Brüssel um 18 Prozent ein, nachdem eine Studie zu einem Medikament gegen Osteoporose schwere Nebenwirkungen zutage gefördert hatte. UCB entwickelt das Mittel gemeinsam mit dem US-Unternehmen Amgen, dessen Kurs aber nur vergleichsweise verhalten nachgab. Dividendenabschläge drückten in Mailand Generali und Intesa Sanpaolo um 3,4 und 4,1 Prozent. Lafargeholcim hat Jan Jenisch, bislang Chef des schweizerischen Spezialchemiekonzerns Sika, zum neuen CEO ernannt. "Jenisch ist ein bewährter Manager, der auch mit dem Bausektor vertraut ist", sagten die Analysten von Bryan Garnier. Lafargeholcim stiegen um 6,3 Prozent. Positiv wurde an der Börse bewertet, dass der niederländische Versicherer Aegon einen Teil seines US-Geschäfts verkauft und so das Eigenkapital stärkt. Die Aktie stieg um 6,5 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Schwächere Kurse zeigten in Reaktion auf den stärkeren Euro die Aktien von Exporteuren wie BASF, BMW, Daimler, Linde, Merck, Siemens, Thyssenkrupp und Volkswagen. RWE und Innogy legten jeweils mehr als 2 Prozent zu. Hier hält sich am Markt hartnäckig die Spekulation, RWE könne ihre Anteile an Innogy an den französischen Stromerzeuger Engie verkaufen und sich gleichzeitig an Engie beteiligen. Deutsche Telekom (+1,4 Prozent) profitierten von einer Hochstufung auf "Conviction Buy" durch Goldman Sachs. Borussia Dortmund stiegen um 4,5 Prozent auf den höchsten Kurs seit fast 16 Jahren. Die Papiere profitierten davon, dass sich das Team am Wochenende direkt für die Champions League qualifiziert hat. Tele Columbus hat im ersten Quartal den operativen Gewinn stärker gesteigert als den Umsatz, ist also profitabler geworden. Der Kurs legte um 2,6 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR): +0,1% auf 12.634 Punkte

Die Kion-Aktie erholte sich im späten Verlauf von zwischenzeitlichen Verlusten. Am frühen Abend informierte das Unternehmen über eine Kapitalerhöhung um 8,55 Prozent des Grundkapitals. Im Tief fiel das Papier um 1,2 Prozent, später kam die Mitteilung, dass die Papiere erfolgreich zu 64,83 Euro platziert wurden. Für Kion ging es schließlich um 0,3 Prozent auf 65,10 Euro nach oben.

USA / WALL STREET

Etwas fester - Die US-Börsen haben an die Gewinne vom Freitag und Donnerstag angeknüpft. Die dreitägige Gewinnserie war die längste seit zwölf Wochen. Nachdem sich die Wogen um die Russland-Kontakte von US-Präsident Donald Trump erst einmal gelegt haben, stand nun dessen erste Auslandsreise im Blick. Rüstungswerte profitierten mit der Hoffnung auf eine saudische Auftragsflut. Boeing stiegen um 1,6 Prozent und Lockheed Martin um 1,5 Prozent. Neben Industriewerten gehörten auch Technologieaktien zu den Favoriten. Das US-Chemieunternehmen Huntsman will sich mit der schweizerischen Clariant zusammenschließen. Die Huntsman-Aktie fiel nach Gewinnen im Frühgeschäft um 2,1 Prozent. Das negative Ergebnis einer Studie zum Osteoporose-Medikament Romosozumab setzte die Aktien von Amgen unter Druck; sie verloren 2,2 Prozent.Nutznießer war die Aktie von Radius Health, die um 6,6 Prozent nach oben sprang. Das Medikament Tymlos des Unternehmens wurde kürzlich in den USA zur Behandlung von Osteoporose zugelassen. Bei Ford gibt es einen Wechsel an der Unternehmensspitze. Der Automobilkonzern ersetzt CEO Mark Fields durch den branchenfremden Jim Hackett. Für die Ford-Aktie ging es 2,1 Prozent

