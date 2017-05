Frankfurt / Zürich - Die neue 'Resilient Credit' Strategie, die in besicherte Kredite mittlerer Laufzeit investiert, ergänzt AllianzGIs marktführendes Infrastructure Debt Angebot und stellt die jüngste Neuerung im schnell wachsenden Alternatives-Geschäft des globalen Asset Managers dar. Gleichzeitig verstärkt AllianzGI das Private Debt Team mit zwei Experten.

Allianz Global Investors (AllianzGI) plant, institutionellen Kunden eine neue Anlagestrategie im Bereich besicherter Finanzierungen mit mittlerer Laufzeit anzubieten: 'Resilient Credit'. Die neue Strategie ergänzt AllianzGIs bestehendes Finanzierungsgeschäft für Infrastrukturvorhaben und erweitert damit das Anlagespektrum für die Kunden. Die Strategie zielt auf Anlagemöglichkeiten auf der Fremdkapitalseite in kapitalintensiven Wirtschaftszweigen ab, die ähnlich vorteilhafte Krediteigenschaften wie Infrastructure Debt aufweisen, sich aber für kürzere Anlagezeiträume eignen. Emmanuel Deblanc wird das neue Geschäftsfeld aufbauen. Deblanc kommt von BNP Paribas, wo er Co-Head des Debt Advisory Teams war und den Bereich Resilient Credit aufgebaut hatte.

Deborah Zurkow, Head of Alternatives von AllianzGI, sagt: «Resilient Credit ist die jüngste Neuerung in unserem dynamischen Alternatives-Geschäft. Die neue Strategie und die Einstellung von Emmanuel Deblanc unterstreichen, dass wir entschlossen neue Marktsegmente erschliessen, um die Nachfrage unserer Kunden zu befriedigen, und gleichzeitig erfahrene Teams und Experten mit der richtigen Investmentexpertise und Präsenz im Markt an Bord nehmen.»

Claus Fintzen, CIO

