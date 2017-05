Die Staatsanwalt erklärt, viele Beweise für die mutmaßlichen Korruptionsvergehen von Ex-Präsidentin Park zu haben. Die Anklage wiegt schwer. Doch vor dem Gerichtsgebäude hat Park noch immer zahlreiche Unterstützer.

Zum Prozessauftakt wegen Korruptionsvorwürfen ist die südkoreanische Ex-Präsidentin Park Geun Hye am Dienstag vor Gericht in Seoul erschienen. Die seit dem 31. März inhaftierte Park stieg zunächst mit Handschellen aus einem Polizeibus und schließlich mit herabgesenktem Blick in das Gebäude. Sie ist wegen Erpressung, Bestechung und Machtmissbrauch angeklagt und könnte bei einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe bekommen. Es wird erwartet, dass das Verfahren mehrere Monate dauert. Parks Unterstützer versammelten sich indes zum Protest vor dem Gericht.

Rund 150 Demonstranten kamen der Nachrichtenagentur Yonhap zufolge zusammen, ...

