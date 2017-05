Vier Tage lang herrscht zwischen Brescia und Rom Ausnahmezustand. Wenn 450 Oldtimer und deren Begleitfahrzeuge in Italien einfallen, dann denkt keiner mehr an Fahrverbote, Dauerstaus und alternative Antriebe. Die Mille Miglia feiert in diesem Jahr 90. Geburtstag und den 40. Jahrestag ihrer Wiederauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...