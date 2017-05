Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sich nach dem Anschlag in Manchester entsetzt geäußert. "Entsetzliche Nachrichten aus Manchester! Unsere Gedanken sind jetzt bei unseren britischen Freundinnen und Freunden. United we stand", schrieb Gabriel am Dienstagmorgen auf Twitter.

Zuvor hatte bereits Regierungssprecher Steffen Seibert sein Beileid ausgedrückt. "In Gedanken bei den Toten, dem Leid der Verletzten und denen, die ihre Liebsten noch suchen", schrieb Seibert auf Twitter. Als Reaktion auf den Anschlag haben die größten britischen Parteien ihren Wahlkampf für die anstehenden Parlamentswahlen ausgesetzt.

Nach Angaben der örtlichen Polizei hatte sich am Montagabend bei einem Konzert der US-Popsängerin Ariana Grande ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Dabei kamen mindestens 22 Menschen ums Leben, 59 weitere wurden verletzt. Unter den Opfern befinden sich nach Polizeiangaben auch Kinder.