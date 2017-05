Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Autoherstellers Fiat Chrysler auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 20,10 Euro belassen. Mit seiner Schätzung für das operative Ergebnis (Ebit) 2018 liege er deutlich über der Konsenserwartung, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Studie vom Dienstag. Er begründete dies unter anderem mit der Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle in der Nafta-Region und teils auch in Europa sowie mit der Erholung der lateinamerikanischen Endmärkte./ajx/edh

ISIN: NL0010877643